El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, señaló que no es posible ingresar a la Embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien afronta un pedido de cinco meses de prisión en el juicio por el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

En declaraciones a los periodistas luego de presentarse en la Comisión de Constitución del Congreso y consultado sobre las afirmaciones del presidente José Jerí sobre un posible ingreso a dicha sede diplomática, Álvarez Miranda aseguró que se ha “descontextualizado” la idea del mandatario.

“Se ha descontextualizado la idea misma del presidente Jerí. De manera técnica, tanto el que habla, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, como el canciller, que tiene una larguísima trayectoria dentro del campo diplomático, conocemos que no es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona, por más emotividad, o que sea requerida por la justicia peruana”, expresó.

Según el primer ministro, Jerí Oré lo que ha hecho es “expresar el sentimiento de la mayoría de los peruanos” y dijo que no es posible que una persona que está siendo procesada por un delito común se haya sustraído de la justicia.

“El presidente Jerí lo que ha hecho es expresar el sentimiento de la mayoría de los peruanos. No es posible que una persona que está siendo investigada por un delito común, que ha sido evidenciado en la televisión y que está siendo juzgada en un proceso regular, por jueces imparciales, por un sistema de justicia absolutamente vinculado a un estado de derechos y a sus principios, puede, por malos elementos posiblemente corruptos de la Policía que le dieron la información, sustraerse de la justicia y burlarse de la soberanía y de todos los peruanos”, subrayó.

En ese sentido y refiriéndose a la Convención de Caracas, que regula el asilo político, Ernesto Álvarez enfatizó que existen leyes internacionales que “limitan” a las autoridades peruanas en casos como el de Chávez Chino.

“El sentimiento del presidente es compartido en el fondo por todos nosotros, pero lamentablemente hay normas internacionales que nos limitan, así como hay normas constitucionales que limitan la voluntad de los políticos y de los gobernantes, así también hay normas de carácter internacional que limitan la justa indignación de las autoridades y de todos los peruanos”, sentenció.

No descartó ingreso

Como se recuerda, en entrevista con El Comercio, el presidente José Jerí no descartó ingresar a la embajada de México en Lima para capturar a Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en ese lugar a la espera del salvoconducto que le permita salir del Perú.

“Vamos a meditar y mucho. Toda acción debe pensarse conforme a las limitaciones que tenemos, conforme a los compromisos internacionales que tenemos. Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones”, acotó.

“No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará. He demostrado con acciones concretas, que muchos no se lo esperaban, que no me tiembla la mano. Estoy convencido de que todos somos juzgados por las acciones”, añadió.

