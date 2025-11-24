El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, afirmó que la tipificación del delito de revelación de información reservada, incluida en el pedido de facultades al Parlamento, está destinada para los funcionarios y no aplica para la prensa.

En declaraciones a los periodistas luego de presentarse en la Comisión de Constitución del Congreso, Álvarez Miranda aseveró que el Gobierno es respetuoso de la libertad de prensa y de los medios de comunicación.

“Este delito está establecido exclusivamente para los funcionarios, no opera por cierto para la prensa porque este Gobierno es respetuoso no solamente de los medios de comunicación, de la labor periodística, sino también de las unidades de investigación, que no tienen por qué señalar sus fuentes, así como determinan los estándares internacionales de protección a la prensa y a la libertad de información”, expresó.

Detalló que la intención es penalizar un hecho que en la práctica solo tiene una sanción administrativa y que aplica a funcionarios como fiscales, policías y personal subalterno tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial.

Señaló que la intención del Ejecutivo es sancionar a quienes “faciliten” la huida de investigados, delincuentes o sospechosos de haber cometido delitos.

“Se trata de penalizar algo que se viene realizando en la práctica y que solo tiene una sanción administrativa, que es la utilización del poder transitorio, de la capacidad de información que tienen determinados funcionarios, como pueden ser fiscales, policías, personal subalterno tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial o de las fuerzas policiales para facilitarle la huida a determinados investigados, delincuentes o sospechosos de delincuentes”, subrayó.

“Esto lo hemos visto prácticamente cada semana, personas que estaban involucradas en hechos delictivos y que tenían que sufrir una detención para someterlos a la justicia, de pronto escapaban o eran informados por personas corruptas que son funcionarios”, sentenció.

Cabe indicar que el último domingo el presidente José Jerí negó a El Comercio que se pretenda amenazar a los periodistas con la tipificación del delito de revelación de información reservada y aseveró que se pretende “distorsionar” el proyecto presentado ante el Congreso.

“Jamás (es una amenaza a los periodistas). Siempre he defendido la libertad de expresión, la independencia periodística. Que no se sienta que estamos actuando en contra de la prensa. Lo digo porque he tomado conocimiento de que quieren distorsionar el proyecto”, acotó.

