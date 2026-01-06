El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, se pronunció sobre la desactivación de los equipos especiales del Ministerio Público, dispuesta por el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, y dijo que se trata de una decisión “necesaria” y “acertada”.

En entrevista con el podcast “Edición Especial”, comparó la situación del Ministerio Público con la empresa estatal Petro-Perú, señalando que esas medidas se adoptan cuando “los gerentes no han logrado los objetivos”.

“Es necesario, es [una decisión] acertada. Es como cualquier empresa, como Petro-Perú, si los gerentes son innecesarios y no han logrado los objetivos. 36 gerencias van a ser disueltas”, expresó.

Como se recuerda, Tomás Gálvez oficializó este martes 6 de enero la desactivación de los cuatro equipos especiales del Ministerio Público mediante sendas resoluciones publicadas en el diario oficial El Peruano.

La medida establece el cese de la operatividad autónoma de los grupos encargados de los casos Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto, Corrupción del Poder (Eficcop) y víctimas en protestas sociales (Eficavip).

Respecto al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la Resolución N° 006-2026-MP-FN ordena el fin de las funciones de su equipo especial. El fiscal Alfonso Federico Barrenechea Cabrera deja el cargo de coordinador general de dicha unidad para ser reasignado a la Fiscalía Superior Transitoria Especializada en Prevención del Delito con Competencia Nacional. Los procesos de este grupo se incorporan a la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

El Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop) fue desactivado mediante la Resolución N° 008-2026-MP-FN. La norma deja sin efecto la designación de Vanessa Milagros Díaz Ramos como coordinadora de este equipo. Los despachos fiscales que integraban esta unidad pasarán a formar parte de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Finalmente, el Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip) es desactivado a través de la Resolución N° 005-2026-MP-FN. El personal fiscal y las investigaciones correspondientes a este grupo serán absorbidos por la Coordinación de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo.