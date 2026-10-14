Ernesto Álvarez, ministro de Justicia, indicó que Subsistema especializado contra la extorsión será replicado en Lima. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)
Ernesto Álvarez, ministro de Justicia, indicó que Subsistema especializado contra la extorsión será replicado en Lima. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos)
Por Redacción EC

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, afirmó que la lucha contra la extorsión requiere fortalecer la inteligencia y la investigación criminal, para que de modo efectivo se pueda “quebrar” a las organizaciones criminales dedicadas a ello.

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