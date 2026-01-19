El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, se pronunció sobre una supuesta renuncia al cargo, luego de difundirse un nuevo video de la reunión del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang, y lo descartó por el momento afirmando que tiene un “compromiso con el Perú”.

En entrevista con el programa “Siempre a las 8” de Milagros Leiva, recalcó que aceptó el puesto -a pesar de no haber sido las tres primeras opciones- porque el país vivía un momento de crisis y de mucha inestabilidad tras la vacancia de Dina Boluarte.

“No, hoy día no porque hay un compromiso con el Perú. Yo no conocía al presidente Jerí y prácticamente a muy pocos de los ministros los había tratado a él. Mi compromiso no es con él, ni con un partido ni un programa siquiera, mi compromiso es con el país”, expresó.

“Estoy perfectamente consciente que no era la primera opción, ni la segunda ni la tercera, pero acepté precisamente por eso, era un momento de crisis en el país, de mucha inestabilidad y que en realidad nadie estaba aceptando el compromiso”, agregó.

Álvarez Miranda enfatizó que ha conversado con Jerí Oré tras la divulgación de un nuevo video de su reunión con el empresario chino Zhihua Yang el último domingo, y dijo que él le ha asegurado que no ha habido delito alguno y que actuó de “buena fe”.

“La situación es muy clara. Si hay delitos, si hay corrupción, una persona que tiene una trayectoria profesional no puede quedarse. La única manera es que sea cierto lo que el presidente Jerí -entiendo con mucha honestidad- ha indicado en los últimos días”, subrayó.

“Anoche hemos tenido una conversación telefónica. Me ha asegurado que en ninguna circunstancia ha habido delito y que él había actuado en todo momento de buena fe. Yo le he hecho ver algunos detalles y hemos tratado de evaluar juntos detalles puntuales de lo que ha sucedido”, agregó.

Más información en breve...