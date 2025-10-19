El primer ministro, Ernesto Álvarez, solicitó al Congreso de la República exponer el próximo miércoles 22 de octubre su pedido de cuestión de confianza a su Gabinete Ministerial.

A través de un oficio dirigido al presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), Álvarez Miranda basó su pedido en el artículo 130 de la Constitución Política.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y, a la vez, solicito se programe sesión del Pleno del Congreso de la República para, en compañía de los demás ministros, exponer y debatir las principales medidas que requiere mi gestión en beneficio del país, estando a lo expuesto en el artículo 130 de la Constitución Política del Perú”, señaló.

“En ese marco, propongo como fecha de la sesión el 22 de octubre de 2025 a las 04:00 pm.”, agregó el primer ministro en el documento enviado al Poder Legislativo el último viernes 17.

El último martes 14, en el día número cinco de su gobierno, José Jerí tomó juramento al abogado Ernesto Álvarez como presidente del Consejo de Ministros y a los 18 integrantes de su gabinete, al que ha llamado “de transición y reconciliación”.

Según fuentes de El Comercio, la presidenta del partido Somos Perú, Patricia Li, influyó en las designaciones. En tanto, el abogado Wilber Medina, descartado para ser titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, será “asesor presidencial”.

Ernesto Álvarez es conocido por su etapa al frente del Tribunal Constitucional (TC) y su vínculo con la Universidad de San Martín de Porres (USMP), así como por posturas políticas cercanas a la derecha conservadora y opuestas a las recientes protestas de transportistas y de la ‘Generación Z’ contra el gobierno.