El jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez, dejó varias frases en la entrevista que brindó a la periodista Milagros Leiva en el programa “Siempre a las 8” de El Comercio, donde habló sobre las reuniones del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang.

Aquí te presentamos una recopilación de lo que dijo:

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“No [voy a renunciar], hoy día no porque hay un compromiso con el Perú. Yo no conocía al presidente Jerí y prácticamente a muy pocos de los ministros los había tratado a él. Mi compromiso no es con él, ni con un partido ni un programa siquiera, mi compromiso es con el país”.

“Lo primero que se tiene es que el presidente ha caído en una trampa. A mi manera de ver ha caído en una trampa por los elogios, por su juventud. En un año ha sido congresista, presidente de la Comisión de Presupuesto, presidente del Congreso y ahora presidente de la república”.

“Lo del encapuchado, el tema es que él se viste así. A las 10 y media de la noche sí me lo imagino con capucha, no con terno y capucha encima, él estaba absolutamente urbano”.

“Yo entiendo, a los 38 años hubiera tenido una crisis muy fuerte. Uno a esa edad no está preparado para tantos cambios en tan poco tiempo”.

“[José Jerí] ha cometido errores y los ha aceptado y seguramente va a aceptar el error de haber continuado reuniéndose con empresarios de dudosa categoría. Como ya hemos visto, él [Zhihua Yang] o su entorno han filtrado los videos presumiblemente para castigarlo a él porque algo no ha hecho. Nadie filtra videos del interior del propio negocio cuando todavía tiene aspiraciones para relacionarse o ganar algún favor”.

“Esto ha sido un castigo. Jerí, en medio de su error, de su juventud, ha dicho no y este es el castigo. Lo quieren derribar precisamente por no haberse sometido a un poder económico, a un poder comercial extraño y subalterno”.

“Lo que sí veo es que José Jerí es plenamente consciente de su rol en la historia, de que tiene un gran futuro político y no se va a ensuciar por favorecer a un candidato o por ir a comprar caramelos a un local en la calle Capón”.

“Estos chinos habrían ofrecido un gran megaevento para que el presidente se luzca y se establezca la evidencia de una gran relación con China. Es un engaño, un engañamuchachos que tenía como trasfondo -seguramente- pedidos de distinto nivel o grado, de los más grandes hasta los más precarios y mezquinos”.

“Todo político tiene necesariamente una alta dosis de figuretismo y una falta de sentido del ridículo, por eso es que uno se puede parar en una mesa a dar un discurso”.

“Creo que Alan García estaba enmascarando una realidad. El presidente sí puede de alguna manera -sobre todo en estas circunstancias donde nadie destaca y el resultado va a ser muy ajustado- poner al nuevo presidente. Basta con prometer la realización, la concreción de algunos proyectos determinados en zonas donde hay bolsones electorales no muy grandes, pero sí significados, para hacer los 100 mil o 200 mil de diferencia y permitir ganar o por lo menos llegar a segunda vuelta a unos y no a otros”.

“Puede ser Boluarte; puede ser China muy molesta por lo de la Base Naval del Callao y porque nosotros hemos dicho transparentemente que el Perú debe ser aliado de Estados Unidos; pueden ser las empresas constructoras que han visto paralizados sus proyectos en muchos lugares del Perú porque no hay dinero y no había posibilidades de continuar con ellos; pueden ser los grupos políticos que me imagino se habrán acercado al presidente para lograr su apoyo en las elecciones y obviamente les ha dicho que no, pueden ser las mafias que operan en nuestro país en todos los niveles y actividades económicas, y el presidente les ha cortado el apoyo político para sus actividades, porque no tiene por qué darles ni comprometerse con el delito; pueden ser mil factores”.

“A Jerí lo que se la ha probado es que usa capucha, le gusta el chifa y usa lentes oscuros dentro de un negocio clausurado”.

“Estamos hablando que si el Gobierno de Jerí se cae, nos sumimos en un cao profundo porque nadie va a querer asumir el Gobierno estando en una campaña. Por tanto, ese Gobierno recaería en un congresista sin mayore aspiraciones electorales, sin partido y que podría ser -por lo mismo, como ya no tiene expectativas- mucho peor de lo que hoy en día vemos”.

“Palacio no tiene ningún filtro, información o sistema que le permita saber que un invitado está siendo investigado por el Ministerio Público o que ha tenido una condena o que tiene antecedentes policiales. No hay interoperabilidad institucional. Técnicamente sí [puede entrar un narco o un asesino] y ese es uno de los grandes problemas que hemos observado. No hay mayor control”.

“Desconozco el motivo por el cual publica algo a las 2 de la mañana. Es raro, es inadecuado, se garantiza que no va a tener cualquier repercusión cualquier cosa que se publique de madrugada. El presidente duerme muy poco y entiendo yo que a la 1 de la mañana o a las 2 pueden entender que es una hora de trabajo, pero eso mismo indica que no se está dejando asesorar por expertos en comunicaciones o que toma las decisiones sin consultar”.

“Uno de mis objetivos esta semana es hacerlo descansar a él [José Jerí] y al ministro del Interior [Vicente Tiburcio]. Al ministro del Interior, en el último Consejo de Ministros, lo he estado viendo cabecear. Toda la madrugada está en operativos”.