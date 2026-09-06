El diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini cuestionó el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y consideró que el documento, que contiene 66 solicitudes, incluye asuntos que no responden a criterios de urgencia.

“Estamos sorprendidos porque pensábamos que se iba a cumplir con el criterio de urgencia por parte del Gobierno. El pedido de facultades es una medida extraordinaria, mayor razón si contamos con un Parlamento cuya confianza ha sido renovada ”, declaró en RPP Noticias.

Zunini sostuvo que el pedido presentado por el Ejecutivo abarca diversos temas que, a su consideración, deberían ser debatidos por el Parlamento y no tramitados mediante facultades legislativas.

“Lo que se nos ha presentado es un pedido ómnibus donde figuran cosas como, por ejemplo, evaluar marcos normativos para que el gobierno regional le transfiera al Ministerio de Producción para ampliar la atención de ProInnóvate, temas como topes a las tasas de interés bancarias, diversos temas que no son urgentes y que ameritan ser debatidos” , afirmó.

Señaló, además, que para su bancada, las prioridades del país deberían concentrarse en la seguridad ciudadana y la prevención frente al fenómeno El Niño. En ese sentido, cuestionó que este último asunto no figure, según indicó, entre las solicitudes del Ejecutivo.

“Para nosotros los temas críticos son seguridad ciudadana y fenómeno El Niño y en ninguna parte del documento de los 66 pedidos se habla acerca del fenómeno El Niño”, sostuvo.

Zunini consideró que esta situación podría revelar una falta de claridad del Gobierno sobre sus prioridades para los próximos meses o, en su defecto, responder a una estrategia política frente a la Cámara de Diputados.

“Entonces o el Gobierno no tiene claro cuáles son las prioridades que debe tener en los próximos 120 días, o simplemente este pedido constituye un emplazamiento político a la Cámara de Diputados. Nos están conminando a que les digamos que no” , manifestó.

Reunión con Galarreta

Zunini también se refirió a la carta enviada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, a las bancadas para solicitar un espacio en el que pueda exponer las propuestas del Ejecutivo.

El integrante de Juntos por el Perú destacó el gesto del premier y afirmó que su bancada está dispuesta a escucharlo antes de adoptar una posición sobre el pedido de facultades.

“Es importante, por otro lado, el gesto que ha tenido el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, de enviar una carta pidiendo un espacio para que pueda exponer sus propuestas. Estamos llanos a escucharlo y a ponderar lo que es urgente e importante” , indicó.

Consultado sobre si su bancada aceptará reunirse con el jefe del Gabinete, Zunini señaló que la decisión será tomada este lunes. Sin embargo, adelantó su posición favorable al encuentro.

“Vamos a dialogarlo este lunes con la bancada. Particularmente, yo creo que sí es necesaria porque tiene que explicar qué es lo que quieren hacer. Me temo que no tienen claridad”, señaló.

Designaciones en RREE

Por otro lado, Zunini cuestionó las recientes designaciones diplomáticas realizadas por el Gobierno de Keiko Fujimori y sostuvo que podrían afectar la meritocracia dentro del servicio exterior peruano.

“ Es un atentado contra la meritocracia en la Academia Diplomática del Perú y espero que esto no tenga un desempeño deficiente ”, afirmó.

“Torre Tagle se ha caracterizado históricamente por tener un buen trabajo en relaciones exteriores y ahora, en la víspera, hemos visto que esto ha sido contaminado políticamente”, sostuvo.

Zunini reconoció que la presidenta tiene competencia para realizar estas designaciones, pero expresó su preocupación por que estas decisiones puedan generar un sesgo político partidario en la política exterior.