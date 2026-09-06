Ernesto Zunini se mostró a favor de una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. (Foto: Congreso)
Ernesto Zunini se mostró a favor de una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini cuestionó el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y consideró que el documento, que contiene 66 solicitudes, incluye asuntos que no responden a criterios de urgencia.

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