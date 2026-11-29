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La bancada tampoco tenía ganas de defenderlo, pero no le iban a dar la contra a Keiko. Hay un detalle anecdótico que sirve para explicar el malestar naranja ante un ministro que ven como intruso: en la gran misa, la bancada de Juntos Por el Perú estaba en las primeras filas, mientras el fujimorismo fue relegado a una esquina y los aliados de Renovación Popular estuvieron bastante atrás de los opositores. Por supuesto, el canciller no tiene que haber previsto ese error protocolar, pero aumentó el recelo contra él.

Para suerte del canciller, la oposición en Diputados se dividió en una moción de interpelación y otra de invitación al pleno a informar. La primera, planteada por Marleny Arminta de Ahora Nación, es una fórmula que siempre asusta porque se asume que es la antesala de una moción de censura. La segunda se asume más benigna, aunque, ojo, según el Art. 157 del reglamento de Diputados, también puede tomarse como requisito de una censura. El pleno ya aprobó el jueves la invitación, no la interpelación. Además de las fallas en la misa, tendrá que responder por la inserción de Perú en El Escudo de las Américas.

La invitación la planteó el Partido de Buen Gobierno y el presidente de la mesa, Oscar Reto, habrá usado su muñeca para darle prioridad a esa opción en el debate. Las lluvias y la polémica del Reinfo, quizá no lo salven de informar; pero de la censura podría salvarse porque debatir las posibles faltas y frivolidades de un canciller, sería una frivolidad más en medio del desastre.

Hablé con la diputada Arminta y me resumió así sus motivos: “La responsabilidad administrativa quizá la pueda eludir diciendo que delegó funciones y con otras explicaciones; pero digo con firmeza que hay responsabilidad política que puede salpicar a la presidente en su afán de avalarlo. La cancillería es una carta de presentación del Perú al mundo; el canciller debiera dar un paso al costado”.

En realidad, en lo que coinciden mis fuentes es que los pecados de Espá en la misa de Las Palmas, fueron más de omisión que de acción. El canciller se desentendió de muchos detalles delegándolos en el vicecanciller Eric Anderson y este, a su vez, en el ministro consejero (tercero en el escalafón diplomático) Rodrigo Bolaurte. Boluarte (sin parentesco con Dina), fue jefe de gabinete de Anderson cuando este era secretario general de la cancillería y lo describen como un funcionario capaz; pero ha centralizado muchas decisiones importantes y tan riesgosas como, por ejemplo, haber terciarizado la coordinación de aspectos logísticos cruciales. Esto no tendría nada de extraordinario sino fuera porque esos terceros, según las fuentes, tuvo discrecionalidad para seleccionar a proveedores que fallaron y/o fueron mal coordinados. Esa selección debió estar dirigida por la cancillería.

Rodrigo Boluarte fue designado el 26 de agosto, por Res.524-2026-RE firmada por Espá como “funcionario responsable ante el Estado peruano de la visita de Su Santidad el Papa León XIV”. Será este quien tenga que dar a Espá muchos de los insumos para responder políticamente en el Congreso el martes 1 diciembre a las 3p.m. Ese mismo día estaba citado para informar en la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado. Tiene mucho por explicar, y ya empezó aclarando -cuando los medios lo abordaron en un evento en la USIL- que aún no se ha pagado a ningún proveedor. Vaya consuelo.

Salta, Carlos, salta

Espá estaba en la mira de la oposición desde su debut. La izquierda antimperialista no lo quiere por sus vínculos con EE.UU. (trabajó más de una década en la embajada estadounidense) y la antipatía escaló cuando Perú se hizo parte del Escudo de las Américas promovido por Trump. La derecha lo recela por sus formas ajenas a la tradición de la sobriedad diplomática. El video, tomado por un curioso, de Espá brincando bajo el balcón de Torre Tagle, para grabar un Tiktok que se difundiría en sus redes, le dio una imagen de frivolidad ante ojos puritanos. Sus lentes oscuros también generan molestia pues, más allá de modas y trazas, son un obstáculo comunicativo. La actitud del ex candidato presidencial parece persistir en el diplomático. Por cierto, circuló el chisme de que armó un escándalo cuando no encontró insumos para maquillaje en el baño de su despacho. Hablé con un testigo y me dijo que el incidente estaba muy sazonado: en realidad, Espá iba a grabar un video institucional y pidió maquillaje. Se sorprendió de que no hubiera. Los testigos se sorprendieron de su sorpresa.

Como les conté en una crónica pasada (“Keiko y su coro masculino” del 3/8/26), ella primero sondeó a Álvaro Vargas Llosa para ofrecerle la cancillería, pero este prefirió reservarse la posibilidad de ser embajador en Washington y recomendó a su buen amigo Carlos. Keiko apreciaba a Espá por el respaldo que le dio en la segunda vuelta y, enterada de que había estudiado en la academia diplomática (aunque no siguió la carrera), asumió que cumplía con el perfil para que Torre Tagle no le ponga mala cara. En principio, no se la pusieron, pero el malestar se ha ido acumulando. El viaje a Rusia, por ejemplo, expuso a la cancillería a apariencias engañosas. Para él, fue una gestión necesaria en defensa de los peruanos estafados que acababan enrolados en la guerra con Ucrania. Pero Rusia bien pudo aprovechar la ocasión para aparentar un respaldo peruano. Los resultados informados son, hasta ahora, escasos.

El viaje de Keiko a la China, con reunión bilateral con Xi Jinping incluida, era una gran oportunidad para que Espá se desmarque de su fobia antichina durante la campaña. Pero se quedó para despedir a León XIV y atenuar la ausencia de Keiko. Llegó a la cumbre de APEC, pero luego de la bilateral. La presidenta asumió y encarnó el dilema de Estado. Quizá otro canciller hubiera convencido a su presidenta de que él tenía que estar de cualquier forma como contraparte del poderoso canciller chino Wang Yi, que estuvo al lado de Xi. No hubo, a nivel de cancilleres, la reciprocidad que tanto estiman los chinos. Tal como fue concebida, esa bilateral debe ser el preámbulo de una visita de estado de Keiko a Pekín. Sería la ocasión para que el canciller -si la oposición u otras circunstancias no lo hacen sacrificable a ojos de Keiko- demuestre que está por encima de sesgos y coqueterías.