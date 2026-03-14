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Resumen

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Luis Rosales Pereda mantiene un historial de acercamientos con Alianza para el Progreso (APP) que datan desde el 2014 cuando fue candidato distrital del partido de César Acuña. Se trata de un vínculo que se ha mantenido durante los últimos años y que ha dejado rastro en los registros de visitas al Congreso de la República.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.