El 19 de septiembre del 2023, Luis Rosales ingresó al Palacio Legislativo para reunirse con la congresista de APP, Nelcy Lidia Heidinger Ballesteros, entonces presidenta de la Comisión de Salud. La bancada de los Acuña en el Parlamento ha ocupado la presidencia de dicho grupo de trabajo en tres de los últimos cinco años.

El 25 de enero de 2024, mientras se desempeñaba en la Red Sabogal, Rosales Pereda acudió nuevamente a la Comisión de Salud liderada por APP. En esta ocasión, el funcionario sostuvo una reunión de dos horas.No fue la única vez.

El 22 de mayo de 2024 –cuando Luis Rosales Pereda se desempeñaba como Intendente Macro Regional Norte de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD)– María Acuña Peralta, hermana de César Acuña, se reunió con él en sus oficinas de Lambayeque. Los registros también muestran visitas en sentido inverso. Cuatro meses después, el 18 de septiembre del 2024, fue Luis Rosales quien esta vez acudió al despacho de la actual congresista, según el portal web del Legislativo.

El círculo más cercano del hoy presidente ejecutivo de EsSalud también ha estado próximo a Alianza para el Progreso. Su hermano, Jaime Esteban Rosales Pereda, también registró una reunión en el Congreso con el grupo parlamentario de APP en agosto del 2023.La relación de Luis Rosales Pereda con APP se remonta al menos a una década. En el 2014 postuló con el partido de los Acuña a la alcaldía distrital de Santo Tomás, en la provincia de Cutervo, Cajamarca. Pese a ese antecedente, en sus recientes declaraciones juradas de intereses consigna que no participa en organizaciones políticas.

El desempeño de Rosales se ha concentrado principalmente en el norte. Inició su carrera como médico jefe en el puesto de salud de Santo Tomás, en la provincia de Cutervo (Cajamarca), entre 1995 y 1997. Años después, asumió la dirección de la Sub Región de Salud de esa misma zona. Posteriormente, Rosales ocupó cargos en el sistema de salud en otras regiones del norte. Fue gerente de la red asistencial de EsSalud en Huaraz (Áncash).

En el 2023, cuando asumió la gerencia de la Red Asistencial Lambayeque, su gestión fue cuestionada por el Cuerpo Médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, que lo acusó de falta de capacidad de decisión y de presunta injerencia política en la gestión. Durante ese periodo, la red asistencial de Lambayeque enfrentó problemas de atención en medio de la emergencia por dengue, con denuncias de desabastecimiento de equipos y falta de personal por parte de los gremios médicos.

Su paso por Cajamarca también estuvo bajo cuestionamientos. Según pudo revisar esta Unidad de Investigación, la Contraloría halló responsabilidad en Luis Rosales por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Cutervo. La auditoría detectó anticipos para viáticos, pasajes y encargos internos que no fueron otorgados ni rendidos conforme a la normativa. Las irregularidades superaban los S/ 818 mil soles. En ese expediente fue incluido con presunta responsabilidad civil y administrativa. A esto se suma que, de acuerdo con registros fiscales, Rosales Pereda figura como imputado por el delito de estafa en un caso que data del 7 de abril de 2001.

Contraloría le atribuyó responsabilidad civil y administrativa por desembolsos irregulares de S/ 800 mil cuando era gerente municipal.

Plano familiar

Los hermanos de Rosales también registraron vínculos laborales con EsSalud en años recientes. Francisco Elmer Rosales Pereda se desempeñó como médico ginecólogo en el Policlínico Pizarro de EsSalud, mientras que Vicente Linder Rosales Pereda trabajó, entre 2021 y 2023, como ingeniero en el Hospital Ventanilla y luego como administrador del Hospital EsSalud de Huaral.

Procesos fiscales contra el actual presidente ejecutivo de EsSalud van por omisión de asistencia familiar, alimentos y estafa.

Registros fiscales revisados por esta Unidad revelan que Luis Rosales figura como imputado por omisión de asistencia familiar en procesos de 2003, 2004 y 2015, además de demandas por alimentos que se remontan al 2000.

Su historial también incluye una denuncia por violencia psicológica presentada en Pueblo Libre por su entonces esposa. Según el parte, la denunciante señaló que Rosales le exigía labores domésticas como “turnos” y la descalificaba con frases como “bruta” o “mis hijos son inteligentes por mí”. Este Diario buscó la versión de Luis Rosales Pereda, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.