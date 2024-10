La presidenta de la República, Dina Boluarte, cerró filas con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y dijo que “hay que darle tiempo” a los funcionarios para que puedan mostrar resultados, a pesar del rosario de cuestionamientos que arrastra y la escalada de inseguridad y sangre que no frena con el estado de emergencia.

Tal como informó este Diario, solo hasta la semana pasada, se habían registrado más de 20 muertos en atentados vinculados al sicariato y a la extorsión, a pesar de la medida excepción decretada el pasado 27 de setiembre.

Luego de más de 100 días, Boluarte brindó una conferencia de prensa en el Salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno. Mantuvo su trato hostil y esquivo con los periodistas y, únicamente, aceptó seis preguntas de seis medios de comunicación. Ni una más.

“Créanme que asumir un ministerio no es como un trabajo meramente administrativo, es mucho más complejo, y hay que darle el tiempo a los ministros y a los funcionarios para que puedan demostrar resultados. El trabajo que está haciendo el Ministerio del Interior y nuestra policía, las cifras hablan por cuenta propia”, dijo la jefa del Estado ante la consulta de si iba a retirar a Santiváñez.

Boluarte también mencionó que “el cambio de ministros de un día para otro o a cada rato genera desestabilización en lo que es la gestión pública”. Además, previamente, minimizó las encuestas sobre su popularidad —el 92% de peruanos rechaza su gobierno, según Datum— y dijo que “el cariño con el que somos recibidos a nivel nacional nos demuestra lo contrario a lo que dicen estos números de las encuestadoras”.

(Foto: Presidencia) / Jhonel Rodriguez Robles

Balance, medidas migratorias y un paro inminente

La jefa del Estado realizó un balance de su gestión diciembre de 2023 - octubre de 2024, en una conferencia en la que estuvo flanqueada por el premier Gustavo Adrianzén, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y otras siete autoridades.

Luego de un año, diez meses y quince días de gobierno, dijo Boluarte, “podemos decir que tenemos un país que ha vuelto a crecer económicamente, es confiable a nivel internacional y seguro para las inversiones”. Según la mandataria, en agosto la economía creció en 3,5% y “nos dirigimos con firmeza hacia una expansión superior al 3% para todo el 2024″.

También se refirió respecto a la ola de inseguridad por las extorsiones y aseguró que “estamos haciendo todo lo posible para poder terminar con esta lacra social”. “A los delincuentes extranjeros que están en nuestro país les decimos: los botaremos del territorio nacional. No les vamos a permitir que se queden un día más”, aseveró.

En ese contexto, anunció que se hará un “reajuste” a nivel migratorio. “Les vamos a exigir a cada venezolano que supuestamente trabaja de manera lícita que presente su contrato de trabajo, que presente su contrato de alquiler y vamos a hacer un seguimiento en el sistema financiero a las divisas o remesas que se mandan fuera del país para saber de dónde generan esos ingresos”, indicó.

No se brindaron mayores detalles de la medida. Solo apuntó que aquel que no responda de manera cierta sobre cuál es el origen de esos ingresos “ahí le vamos a caer”.

Sobre el paro convocado para este miércoles, señaló que se quieren sumar a este un grupo de personas “que nuevamente vienen con una agenda política”. Pidió no dejarse sorprender, haciendo referencia a lo ocurrido durante las protestas antigubernamentales luego que asumió el poder. “No tenemos que volver a esa historia negra, estamos demostrando que el Perú está creciendo”, puntualizó.

Una mesa de partes y un prófugo

En varios momentos, Boluarte se vio ofuscada por las seis únicas preguntas que se permitió a la prensa, a pesar del tiempo prolongado de silencio. “Escoge cuál de tus preguntas te respondo”, dijo en un momento. Señaló que no tiene ninguna investigación por actos de corrupción, “sino por aquellas cosas que han inventado y han puesto en la prensa”.

(Foto: Presidencia de la República) / Olea

“Y, lamentablemente, el Ministerio Público al parecer se ha convertido en mesa de partes de la prensa, de alguna prensa, y generan carpetas fiscales. (...) Todas ellas se van a archivar, porque no tiene ni pie ni cabeza para haber abierto una carpeta fiscal” , acotó.

En tanto, respecto a la invitación de la Comisión de Fiscalización del Congreso por el caso ‘cofre’, Boluarte dijo que la responderá “dentro del marco que corresponda contestar”. Aunque remarcó, una vez más, que la única persona que sube a esos vehículos es la presidenta.

“Y la presidenta de la República no va a encubrir a ningún prófugo de la justicia, llámese como se llame. Esa es mi verdad frente al Perú. (…) No protejo a ningún prófugo y, más bien, quienes los estén por ahí escondiendo que lo entreguen porque serán cómplices de no responder a la justicia”, refirió.

Pero cuando se le consultó por el motivo de su visita al condominio Mikonos, se ofuscó y dijo que la pregunta “invade el espacio personal familiar, creo que nadie está obligado a decir con quiénes se reúne más cuando se trata de seguridad de la familia”.

“No estoy debatiendo contigo (...) Con más razón siendo la presidenta de la República hay un marco de seguridad que la ley así lo establece. Y es falso que el cofre haya regresado vacío. Siempre hay un cambio de turno y dije al inicio que la presidenta de la República usa cinco vehículos. Efectivamente, fui en uno y me recogieron en otro”, subrayó.

Y cerró respondiendo: “Quizás no me conozcas un poquito más. Pero esta presidenta como cualquier persona, pero esta presidenta, no sabe mentir. Siempre dice la verdad. Y esa es la conciencia que tengo y no tengo rabo de paja. Gracias”.

Puntos de vista

En diálogo con El Comercio, el exministro del Interior Remigio Hernani apuntó que Santiváñez no debe estar “un minuto más” en el cargo y calificó como “una mala decisión” de la presidenta Boluarte el escoger un ministro que no conoce el tema de la seguridad ciudadana.

A esto se suma, mencionó, los cuestionamientos por los audios atribuidos con el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, así como su error al anunciar hace unos días falsamente la captura del mando número dos de Sendero Luminoso.

“No sabe dónde está parado en el tema de la seguridad ciudadana. Será abogado, conocerá de leyes, pero de seguridad ciudadana no conoce nada. Ya está buen tiempo y no hay un vicio de solución al problema (...) Un ministro del Interior tiene que conocer de investigación criminal”, explicó a este Diario.

Similar postura tuvo el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, quien apuntó que por cosas menores se han efectuado cambios en el sector Interior. Ante el clamor ciudadano, agregó, no se entiende por qué se insiste en mantenerlo en el cargo.

“Desde el momento en que la ciudadanía en general a nivel nacional está pidiendo de que salga el ministro, está pidiendo de que el Ejecutivo dé políticas para disminuir la delincuencia. ¿Cómo mantengo a alguien que, lamentablemente, no lo está haciendo?”, cuestionó Pérez Rocha.

Por su parte, Jeffrey Radzinsky, analista político y director de Grupo Fides Perú (GFP), comentó que la conferencia de prensa dejó la sensación de que Boluarte “le habla más al Congreso” que a la ciudadanía.

También que la jefa del Estado denotó su nerviosismo e impericia, sobre todo con los temas del condominio Mikonos y Vladimir Cerrón, sin responder los temas de fondo. “No ha cumplido con el propósito más elemental de una conferencia de prensa, que es atender las interrogantes de los periodistas”, puntualizó.