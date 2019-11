El canciller Gustavo Meza-Cuadra afirmó este martes que le solicitó a su homólogo de México, Marcelo Ebrard, considerar otras opciones para el traslado de Evo Morales desde Bolivia a su país, luego que este le pidiera realizar una escala técnica en el Perú.

Según explicó, el avión que llevaría a Evo Morales de Bolivia a México debía volver directamente a dicho país; sin embargo, durante la madrugada le solicitaron permiso para aterrizar en nuestro país.

“Luego que ha surcado los cielos peruanos, se nos comunicó esto más tarde, de que la intención ya no era partir a México si no querían retornar para hacer una escala técnica en el Perú. En ese momento hemos tenido una comunicación muy franca y cordial con el ministro mexicano, yo le dije si podría, dada la hora y que no era el plan inicial, si se podría considerar alguna otra posibilidad”, comentó en RPP.

Meza-Cuadra precisó que el pedido se realizó “en los términos más cordiales”, ante lo que Ebrard respondió que “iban a tratar de ver otra posibilidad”.

“Y así ocurrió, pocas horas después, me informó que ya tenían un nuevo lugar donde iban a salir después de Bolivia, que era Paraguay y luego iban a enrumbar hacia el norte”, manifestó.

Refirió que el canciller mexicano le consultó si había inconvenientes en hacer un sobrevuelo nuevamente por el Perú, a lo que respondió: “De ninguna manera, no tenemos ningún problema, estamos para facilitar”.

En ese sentido, explicó que al concederse la autorización de sobrevuelo, el avión cruzó la Amazonía de Brasil, llegando hasta la costa peruana y enrumbó a México.

“Hemos facilitado y yo he hablado y he estado en permanente contacto con el canciller mexicano entre ayer y hoy día, en los términos más cordiales. Ha habido más de una llamada en este sentido y hemos estado para facilitar y así lo han entendido”, dijo.

Esta mañana, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, detalló cómo fueron las conversaciones que sostuvieron con varios países de la región, incluyendo a Perú, para sacar a Evo Morales de Bolivia.

El funcionario del gobierno de México aseguró que, una vez que el avión pudo aterrizar para recoger a Evo Morales, Perú les dijo que por “valoraciones políticas” no podían recargar combustible y retornar a México.

Meza-Cuadra aseguró que “no hay contradicción con el canciller” mexicano y resaltó que lo que se analizó fue la posibilidad “de opciones” en el vuelo.