Conforme a los criterios de Saber más

Allegados a Evo Morales, una de las figuras políticas más cercanas al presidente Pedro Castillo, ingresaron al Perú en los últimos meses sin haber sido registrados por la Superintendencia Nacional de Migraciones. Desde las comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores del Congreso se exige explicaciones al Ejecutivo por esta situación, que coincide con los planes del exmandatario boliviano de llevar a cabo una reunión de Runasur en unas cuantas semanas en Cusco.

LEE TAMBIÉN: DINI advierte que ingresos al Perú de operadores de Evo Morales no fueron registrados

Un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), difundido por el dominical Panorama, advirtió sobre los casos. Estos incluyen al integrante del Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia Cecilio Máximo Ilasaca Quispe, quien estuvo en los últimos meses en actividades en Cusco, Puno y Lima.





Un perfil en Twitter a nombre de Ilasaca Quispe muestra múltiples fotos suyas en el Perú, en las cuales se le ve con la imagen de Pedro Castillo y con banderas del partido de gobierno. Sin embargo, en Migraciones sus última fechas de entrada y de salida al Perú están registradas en enero del 2019.

El informe también advierte sobre los casos de Dionicio Núñez Tangara, exviceministro de Coca y Desarrollo Integral de Bolivia, y de Delina Chile Mamani, exintegrante de la Federación Sindical de Campesinos del Norte de Potosi. Sus ingresos al Perú para participar en un congreso del 2 de octubre en Pichari, Vraem, tampoco están registrados. Por esos días el presidente Pedro Castillo también estuvo en la zona.

Núñez Tangara tiene fotos de su participación en su cuenta de Facebook.

En sus casos, la DINI apunta que estuvieron en un encuentro con cocaleros peruanos “con miras a compartir” la experiencia boliviana para legalizar la hoja de coca, propuesta que también “contempla” la expulsión de la DEA.

“[Esto] puede terminar beneficiando el desarrollo del narcotráfico en nuestro país”, dice el informe. Adicionalmente, se cita el caso de Sebastían Felipe Gabriel, quien estuvo el 31 de julio en una actividad en Caral.

En general, el documento firmado por José Luis Fernández Latorre, jefe de la DINI, advierte al Ejecutivo que “la cada vez mayor presencia e influencia de Morales en el Perú abrirá espacios hacia una mayor politización de sectores extremistas sobre temas sensible como el cambio de Constitución y la despenalización de la hoja de coca””.

La relación entre Evo Morales y Pedro Castillo

Piden explicaciones a Interior y Migraciones

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Ernesto Bustamante, ha presentado un oficio dirigido al ministro del Interior, Avelino Guillén, en relación a la “infiltración de ciudadanos extranjeros para realizar actividades políticas”.

En el documento, se solicita información y explicaciones sobre las acciones que realiza este sector “sobre el ingreso y supuesta infiltración de ciudadanos bolivianos a nuestro país, especialmente a la ciudad de Cusco, quienes estarían realizando actividades proselitistas en la política peruana”.

Oficio enviado por el congresista Ernesto Bustamante al ministro del Interior. Foto: Twitter / Ernesto Bustamante.

También se expresa que “es competencia y obligación” del Ministerio del Interior “verificar que no haya ningún tipo de violación a la legislación peruana ni actividad alguna contra la integración del estado y la nación peruana, así como el orden interno de nuestro país y que sus actividades no afecten nuestra seguridad y soberanía nacional”.

Al respecto, el secretario de esta comisión, Ilich López (Acción Popular) declaró a El Comercio que “todas las acciones que tengan que ver con el tema de Relaciones Exteriores tienen que cumplir su normativa. Si han ingresado personas ilegalmente, lógicamente se tiene que investigar y sancionar las irregularidades que se puedan encontrar”.

López consideró que “el Ejecutivo debería dar explicaciones sobre todas las acciones que tengan que ver, no solo en el caso de Evo Morales, en el caso de Venezuela, de Estados Unidos, de la Unión Europea: de todos los que puedan incurrir en acciones que no están de acuerdo a ley”.

“Si amerita que el ministro de Relaciones Exteriores o cualquier otro funcionario vaya al Congreso a dar explicaciones por estos casos, tendrá que ser así. No olvidemos que es función del Congreso fiscalizar todos los actos en el país”, dijo el congresista de Acción Popular sobre la posibilidad de que su comisión cite funcionarios para que respondan por este caso.

Evo Morales: Operadores políticos del exmandatario no son registrados en Migraciones al momento de ingresar al Perú

Jorge Montoya, vocero de la bancada de Renovación Popular y secretario de la Comisión de Defensa del Congreso, dijo a El Comercio que el Gobierno debe tomar “medidas drásticas” ante la revelación de estos ingresos no registrados. Además, no descartó que su grupo de trabajo cite al ministro del Interior, Avelino Guillén, y a otros funcionarios por este caso, en caso “no hagan su tarea”

El legislador consideró que la Cancillería debería enviar una nota de protesta al gobierno de Bolivia “por el pase de personas sin autorización en la frontera” y a nivel interno, Migraciones, la Policía y la Fiscalía deberían actuar en conjunto “para defender nuestros intereses”.

Pedido de información al @MininterPeru y a la Dirección de Inteligencia Nacional sobre continua infiltración a territorio peruano de ciudadanos bolivianos que responden a convocatorias políticas del ciudadano boliviano Juan Evo Morales Ayma y su organización separatista Runasur. pic.twitter.com/V74waK0thD — Ernesto Bustamante (@ErnesBustamante) November 29, 2021

Las autoridades peruanas deberían “detenerlos, verificarles su identidad, si tienen autorización para estar en el país”, dijo Jorge Montoya. “No puede entrar nadie al país si no está registrado y menos ese tipo de gente que viene con una indicación ideológica a hacer proselitismo y generar problemas”.

“Si es que ellos no hacen su tarea, los vamos a citar seguramente. Pero hay que dejar que hagan su tarea, tienen que hacerla. Fiscalía, Migraciones, el Ministerio del Interior y Relaciones Exteriores en el tema de hacerle una nota de protesta al gobierno boliviano”, manifestó el legislador.

José Cueto, también integrante de la Comisión de Defensa, coincide en el que el Ministerio del Interior debería responder, a través de Migraciones, por los ingresos no registrados y pide que el Gobierno limite el ingreso de personas extranjeras para hacer proselitismo. “Son una coladera nuestras fronteras. Está bien que tengamos convenios, que a través de todo lo que es América del Sur tengamos facilidades (…) pero tiene que haber un registro”, declaro.

Respecto a una citación a la Comisión de Defensa para el ministro del Interior o al superintendente de Migraciones para que den respuestas por este caso, José Cueto dijo estar de acuerdo. “Por supuesto que sí, estamos en eso. Vamos a hablarlo y ejecutarlo en el seno de la comisión”, informó.

El expresidente de Bolivia, Evo Morales fue declarado persona no grata por la comisión de relaciones exteriores del congreso. Según el grupo de trabajo la decisión contra Morales se tomo por su “negativo activismo político”.

Por su parte, Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional del Perú, detalló que por la autonomía que tiene Migraciones dentro del Ministerio del Interior, las explicaciones debería darlas el superintendente al frente de esta institución. La pregunta clave, indica, es si alguien autorizó o dio la orden para estos ingresos irregulares.

“El que no se registre o no se tenga un registro de las entradas de Evo Morales o de personas que pertenecen a su partido, me parece algo irregular. Salvo que existe una orden directa”, expresó el general en retiro a El Comercio. “Lo que hay que averiguar es por qué, siendo un requisito irresponsable el control de entradas y salida de personas que arriban al país, sobre todo representando tendencias políticas extranjera, no se tiene ese registro. La respuesta la tiene, lógicamente, la superintendente de Migraciones”, dijo.

Por lo tanto, Pérez Rocha señala que sería más útil que en el Congreso se cite directamente al titular de Migraciones. “Eso es lo que va a decir el ministro, que ellos [Migraciones] trabajan de manera independiente del Ministerio del Interior. Eso es lo que va a pasar”, estimó. Además, cree que es difícil que los ingresos hayan sido por lugares sin control fronterizo.

“Esta gente está viniendo para formar parte de reuniones, se reúnen con autoridades. Es ilógico estar pensando que están ingresando de forma irregular. Tiene que haber, necesariamente, un tipo de disposición. Tiene que aclarar eso la superintendenta de Migraciones. Ella dirá si la orden es de ella o si viene del Ejecutivo. Esto tiene que conocerse”, declaró.

El factor Runasur

El oficio de Bustamante también pregunta al minitro del Interior por la presencia del MAS en Cusco y por la convocatoria del Runasur. Un encuentro de esta organización, liderada por Evo Morales, fue anunciada por el propio exmandatario boliviano para el 20 y 21 de diciembre con Cusco como sede. Mediante Twitter, el legislador de Fuerza Popular se refiriró a Runasur como una “organización separatista” del expresidente.

Bajo el principio de la reconstitución de la América Plurinacional de nuestros ancestros, convocamos al II encuentro de los pueblos de Abya Yala en Cuzco, Perú, 20 y 21 de diciembre de 2021, según acordamos en segunda reunion técnica de RUNASUR con representantes de varios países pic.twitter.com/HLHEA55uqU — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 3, 2021

En un informe previo de este Diario, el politólogo boliviano Marcelo Arequipa indicó que la Runasur toma “el discurso del pueblo contra el imperio, que es lo que Morales maneja muy bien como discurso político”. Por su parte, el analista peruano Óscar Vidarte señaló que, así como el Grupo de Puebla articula a líderes progresistas y el Foro de Sao Paulo, a partidos de izquierda, la Runasur quiere hacer lo propio con movimientos sociales con un componente indígena muy fuerte.

En tanto, el vicecanciller Eduardo Ponce Vivanco sostuvo sostiene que la “pretensión de Morales es geopolítica” y que tiene “como propósito hacerse del sur del Perú e infestarlo de un movimiento típicamente subversivo”. “Tener el talante de convocar en territorio peruano una reunión de esta naturaleza es el colmo. Es una intromisión delegada del gobierno de Bolivia. El Perú no puede permitir esto que es peligrosísimo”, dijo.

El anunció de la realización de la reunión de Runasur en el Perú fue uno de los puntos citados por la misma Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para declarar persona no grata a Evo Morales. Allí apuntaron que este encuentro se promueve “sin conocerse oficialmente el sentido de auspicio de autoridades nacionales, demostrando una total falta de respeto al pueblo peruano, el que rechaza la agenda política que él [Evo Morales] pretende imponer en nuestro país”.

El congresista Montoya incidió en que los mencionados allegados al expresidente boliviano estarían ingresando al país para “preparar la reunión de Runasur, un movimiento organizado por Evo Morales”. “Ese es el tema peligroso, esto debe ser la avanzada para ese proyecto. Ese proyecto va a alterar las condiciones del país, va contra la soberanía territorial”, expresó.

Al respecto, opinó que el Ejecutivo debería “actuar en defensa del país”, verificar si las personas que llegan cruzaron la frontera de forma regular y que debería evitarse que suceda una reunión de ese tipo. “Pero como están en esa línea ideológica, igual o parecida, dudo de que lo hagan, así que vamos a estar alertas (…) En ninguna actividad política puede participar alguien que entra al país como visitante”, declaró.

El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que el presidente Pedro Castillo debería “dar un paso al costado y renunciar” tras revelarse que sostuvo una serie de reuniones en una casa de Breña que usó en la pasada campaña electoral.

José Cueto indicó a El Comercio que espera que la Cancillería, y el Gobierno en general, no avalen ni autoricen la realización en el Perú de un evento como el de Runasur. “Si el señor [Evo Morales] quiere armar su Runasur y todo lo que él desee, que lo haga en su país, no acá”.

El exmilitar cree que esto representa un peligro para la seguridad interna y que con Runasur, “[Evo Morales] está proponiendo la gran patria, el estado plurinacional del sur. Lo que quiere es seccionar el país, con toda la parte del sur, la parte de Bolivia, Chile, Argentina, y armar su gran país aimara, cuando eso no existe”, dijo.

Por su parte, de cara a la eventual realización de la Runasur, Pérez Rocha señaló que es labor de Migraciones e Interpol verificar que todo ingreso sea regular. Además, recuerda que el estado de emergencia faculta a las autoridades a pedirle a los ciudadanos su documentación y corroborar que, en caso sean extranjeros, sus ingresos hayan sido registrados.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR