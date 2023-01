El Ministerio del Interior (Mininter) informó en un comunicado que el impedimento de ingreso al país está vigente desde el 6 de enero, acorde con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Migraciones.

En esta lista fue incluido el expresidente de Bolivia Evo Morales, quien el último 17 de noviembre del 2022 recibió la distinción honorífica de Doctor Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNAP).

Posteriormente, tras el golpe de Estado de Pedro Castillo y el inicio de protestas en el país, Morales declaró durante una actividad en Bolivia que era necesaria la “refundación” del Perú.

#ComunicadoMininter | El Ministerio del Interior, a través de @MigracionesPe, dispuso el registro del impedimento del ingreso al país de Evo Morales y de otros ocho ciudadanos bolivianos. pic.twitter.com/NWYwW6xgv0 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) January 9, 2023

El Comercio informó el pasado 6 de enero que doce operadores de Evo Morales ingresaron al Perú 27 veces entre el 2021 y 2022, pero nueve de estas entradas fueron irregulares. Según pudo contrastar este Diario, las actividades que realizaron cuatro de ellos en el Perú no figuran en su certificado de movimiento migratorio.

Además… De este grupo de 12 personas, el Mininter ordenó el impedimento de ingreso de cuatro operadores de Evo Morales:

Félix Cárdenas Aguilar, Cecilio Máximo Ilasaca Quispe, Dionisio Núñez Tangaray y Delina Chile Mamani.

Tres de ellos no se registraron en los controles migratorios del país durante sus visitas. Quien reporta la mayor cantidad de estas situaciones es Ilasaca Quispe, exfuncionario del Viceministerio de Descolonización de Bolivia. Este Diario pudo corroborar que el exfuncionario ingresó al Perú al menos cinco veces de manera irregular.

De otro lado, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) había informado en octubre del 2021 que Chile Mamani, exmiembro de la Federación Sindical de Campesinos del Norte de Potosí, estuvo en el Perú desde el 2 de octubre del 2021 en Pichari (Cusco, VRAEM) para participar en un congreso de la Confederación de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP).

Sin embargo, El Comercio accedió a información donde se detalla que la última entrada de Chile Mamani al Perú fue el 26 de noviembre del 2008.

Los ingresos regulares e irregulares de ciudadanos bolivianos vinculados al expresidente Evo Morales y su gobierno. (Cuadro: El Comercio)





Las otras personas vinculadas al expresidente Evo Morales y al Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP) respecto a quienes también se ha dispuesto el impedimento de entrada son Isabel Ala Condori, Édgar Ramos Laura, Mario Mita Daza y Francisca Alvarado Pinto.

El diputado por el MAS-IPSP y ex presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Freddy Mamani, cuestionó el último martes el impedimento de ingreso al Perú dispuesto contra nueve de sus connacionales, incluido el expresidente Morales.

Además, Mamani insistió en que volverán al Perú para participar en reuniones. “Es más, ahora están organizando otros encuentros, a los que vamos a ser invitados y vamos a ir. Por qué vamos a tener miedo [a que nos detengan]”, expresó a la prensa boliviana.

También adelantó que, aunque se ha dictado un impedimento de ingreso contra el exjefe de Estado, el contacto que ha tenido en Perú no se perderá. “Él [Evo Morales] no necesita ingresar siempre allá porque tenemos otras formas de contacto y por tanto continuaremos socializando, pero no para dividir”, afirmó Mamani.

El diputado del MAS, Freddy Mamani, dice que irá a Perú y que será invitado para encuentros. Afirma que no tiene miedo de que lo detengan. pic.twitter.com/3HmNVsvzF8 — ERBOL (@ErbolDigital) January 10, 2023

Asimismo, Simona Quispe, senadora del MAS, rechazó que Morales haya influenciado o tenido alguna injerencia en el Perú. “Sí hace consejos [Evo Morales], algunas observaciones. En ningún momento hemos visto que vaya a meter algún documento, que dice organícense. Es solamente calumnia”, declaró la senadora a la prensa de su país.

La senadora del MAS, Simona Quispe, cree que Evo Morales es calumniado con las acusaciones que le hacen en Perú. Sostiene que el exmandatario no comete incitación, sino da consejos. pic.twitter.com/GGnlLZmIk0 — ERBOL (@ErbolDigital) January 10, 2023

Finalmente, Félix Cárdenas Aguilar, exviceministro de Descolonización de Bolivia y una de las personas incluidas en la disposición, afirmó que no le daban “ninguna importancia” a la decisión por el gobierno peruano. “Nosotros hemos ido a compartir el proceso boliviano, por qué se hizo asamblea constituyente, por qué nos llamamos Estado Plurinacional”, agregó el exfuncionario.

De la misma forma en que lo adelantó el diputado Mamani, Cárdenas dijo que seguirán viajando al Perú. “Evo Morales nunca ha sabido que hemos ido al Perú porque hacíamos diplomacia de los pueblos”, concluyó.

De otro lado, el MAS-IPSP, en un extenso comunicado difundido a través de sus redes sociales, expresó que condena la decisión del gobierno peruano de impedir el ingreso al país de nueve ciudadanos bolivianos. “Decisión que no resiste el más mínimo apego al derecho internacional ni se ajusta a las normas más elementales de la diplomacia civilizada, peor aún, de la economía jurídica elemental que sostienen el orden constitucional y democrático de nuestras naciones”, indicaron.

Consideraron también que este veto es “injusto”. Según el partido político, el expresidente Evo Morales “lo único que hizo fue compartir la extraordinaria epopeya del pueblo boliviano que tuvo la audacia de llevar a cabo la transformación del Estado Republicano y colonial, racista, excluyente y genocida, en un Estado Plurinacional inclusivo, sostenido en la nacionalización de sus recursos naturales, en el dominio de su soberanía y en la distribución de la riqueza nacional, con arreglo a la voluntad popular expresada democráticamente en las urnas las veces que han sido necesarias”.

En cuanto a Runasur, el proyecto geopolítico de Morales, indicaron que “si esta aspiración de unidad dentro de la diversidad constituye una amenaza a la seguridad nacional peruana o a su ordenamiento interno debo informarle que tendrá que prohibir a millones de militantes bolivianos que forman parte del MAS-IPSP el ingreso a su país”.

¿Quiénes son los otros incluidos en la lista?

Isabel Ala Condori Vinculada al MAS-IPSP

En octubre del 2021, el dominical Panorama reveló que el MAS-IPSP -partido político de Evo Morales- habría intentado tener una representación en la región Cusco. En los documentos reunidos solicitaban la designación de Cecilio Máximo Ilasaca Quispe, uno de los operadores de Morales, como cónsul del Estado Plurinacional de Bolivia en Cusco. Las cartas fueron enviadas desde esta región hacia Bolivia en agosto y setiembre del 2021.

El Comercio informó el pasado viernes 6 que Ilasaca Quispe ha ingresado irregularmente al Perú al menos cinco veces entre el 2021 y 2022. Solo dejó constancia de una entrada regular a nuestro país en diciembre del 2022 pese a que, según pudo corroborar este Diario, asistió a diversas actividades en regiones como Cusco y Arequipa. Sus ingresos fueron para participar en conversatorios para exponer sobre la descolonización durante esos años.

De acuerdo con el dominical, el 20 setiembre del 2021 la ciudadana boliviana Isabel Ala Condori fue la encargada de firmar una carta, dirigida al presidente de Bolivia, Luis Arce, con el sello de “presidenta del MAS” en Cusco. La misiva fue recibida en octubre del 2021.

Una de las cartas enviadas por el MAS-IPSP. (Captura: Panorama)

Ella respondió al citado programa que se encontraba en Cusco, “en la misma ciudad”, y era “representante de los residentes bolivianos, MAS-IPSP”.

El Comercio accedió el último martes a información migratoria de Ala Condori en nuestro país. De acuerdo con estos datos su última entrada fue de fecha 8 de setiembre del 2022, pero no se consigna ninguna salida. Fuentes de este Diario refirieron que esta persona podría, incluso, haber dejado del Perú sin registrarse.

Previamente, permaneció en el país entre el 28 de setiembre del 2019 y el 3 de setiembre del 2022. Estos últimos registros los hizo con un carné de extranjería.

Tipo de movimiento Fecha de movimiento Procedencia Entrada 8/9/2022 Bolivia Salida 3/9/2022 Bolivia Entrada 28/9/2019 Bolivia

Francisca Alvarado Pinto Expareja de Evo Morales y funcionaria del gobierno boliviano

Francisca Alvarado Pinto es la expareja de Evo Morales respecto a quien también se ha dispuesto el impedimento de ingreso al Perú. En diciembre del 2020, fue anunciada como precandidata del MAS-IPSP, partido de Morales, a la alcaldía de la gobernación de Oruro.

#Ultimo En Oruro, Francisca Alvarado Pinto, expareja de Evo Morales y madre de Evaliz, fue proclamada como precandidata por el #MAS a la Gobernación

Fuente: La voz de Oruro pic.twitter.com/b4zmR4BkIA — Cadena A Red Nacional (@cadenaabolivia) December 21, 2020

Sin embargo, según El Deber de Bolivia, esta proclamación no fue “orgánica” y por tanto la dirigencia de ese partido no reconocía la postulación.

En mayo del 2021, el gobierno del presidente Arce dispuso designar a Alvarado Pinto como “primer secretario” de la embajada de Bolivia en Ecuador. De esta forma, la expareja de Morales entró al servicio diplomático de su país, de acuerdo con El Deber. Según información publicada en el portal web de esta institución, Alvarado Pinto sigue cumpliendo estas funciones.

El Comercio accedió a la información migratoria de Alvarado Pinto, donde se certifica que su último ingreso y salida regular al Perú fue en febrero del 2019.

Tipo de movimiento Fecha de movimiento Procedencia Salida 26/2/2019 Bolivia Entrada 25/2/2019 Bolivia

Édgar Ramos Laura Exalcalde del municipio de Achacachi

Édgar Ramos Laura es el exalcalde del municipio boliviano de Achacachi que ha sido acusado por presunta corrupción en su país. En mayo del 2019, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional aprehendió a Ramos Laura debido a hechos de presunta corrupción en su municipio.

#Ahora #CeroToleranciaALaCorrupción El ministro de Justicia @ArceZaconeta informa sobre la aprehensión del alcalde de Achacachi, Edgar Ramos Laura, por hechos de corrupción en la contratación, adjudicación y ejecución de obras de ese municipio pic.twitter.com/9o5Dv9LK5N — Ministerio Justicia y Transparencia Institucional (@MinJusticiaBol) May 7, 2019

Ramos Laura ejercía este cargo tras elegido con el MAS-IPSP. Luego de esta detención, fue enviado al penal de San Pedro (Bolivia), según informó la Agencia de Noticias Fides. El Ministerio Público de ese país había imputado a Ramos Laura por los presuntos delitos de conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y malversación de fondos, por lo que solicitaron su detención preventiva, precisó el citado medio.

Previo a esta decisión de la justicia boliviana, Ramos Laura participó en una ceremonia ancestral para la asunción al cargo de Walter Aduviri como gobernador regional de Puno. Junto al entonces alcalde asistieron otras autoridades bolivianas, según informó Ojo Público el 5 de enero del 2019.

Según información migratoria a la que accedió El Comercio, Ramos Laura ingresó por última vez al Perú en enero del 2019. Su entrada fue reportada en los controles migratorios del país.

Tipo de movimiento Fecha de movimiento Procedencia Salida 6/1/2019 Bolivia Entrada 4/1/2019 Bolivia

Mario Mita Daza Exdiputado del MAS del departamento de Chuquisaca





El gobierno peruano ha dispuesto también el impedimento de entrada en contra de Mario Mita Daza, exdiputado del MAS-IPSP del departamento boliviano de Chuquisaca. Actualmente, Mita Daza es presidente de la Confederación Nacional de Juntas Vecinales de Bolivia.

De acuerdo con información migratoria a la que pudo acceder El Comercio, Mita Daza ingresó al Perú entre los años 2016 y 2019. Su último registro regular en el Perú fue entre el 2 y 5 de noviembre del 2019.

En esos días, Mita Daza participó en el Perú en el IX Encuentro del Tahuantinsuyo y el Abya Yala, organizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Perú y la Municipalidad de Surimana, en Cusco. Este evento se realizó el 3 y 4 de noviembre del 2019 en el distrito de Túpac Amaru, según difundió el entonces alcalde distrital Antonio Aráoz. Desde esa fecha, el exdiputado boliviano no registra otro ingreso regular al país.

Tipo de movimiento Fecha de movimiento Procedencia Salida 5/11/2019 Bolivia Entrada 2/11/2019 Bolivia