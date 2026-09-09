La excongresista Carmen Lozada de Gamboa fue nombrada este miércoles 9 de setiembre como gerenta general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

A través de la Resolución N° 0074-2026/SBN, publicada en el diario El Peruano, se oficializó la designación de Lozada de Gamboa en la entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

El documento refiere que la Oficina de Asesoría Jurídica opinó que es legalmente viable la designación de Carmen Lozada de Gamboa en dicho puesto por tratarse de un cargo de confianza.

Resolución sobre Carmen Lozada de Gamboa.

Resolución sobre Carmen Lozada de Gamboa.

Según la página web de la SBN, la Gerencia General es el órgano de más alta autoridad administrativa de la institución y es la encargada de la conducción de las acciones de apoyo y de asesoramiento a la institución.

Asimismo, es responsable de coordinar las tareas técnico-administrativas, supervisar las actividades de los órganos que cumplen dichas funciones y ejecutar las directivas impartidas por el superintendente.

Carmen Lozada fue congresista de la república en tres periodos consecutivos: 1992-1995, 1995-2000 y 2000-2001. Electa para un cuarto quinquenio 2001-2006, fue inhabilitada por el Parlamento por cinco años.

La sanción se debió a su participación en el fallido referéndum que buscaba impedir la tercera elección consecutiva del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), siendo reemplazada por su accesitaria Martha Moyano.

Posteriormente, Lozada de Gamboa fue candidata a la Alcaldía de Lima en el 2006 con Sí Cumple y volvió a postular al Congreso en el 2011, pero en esta oportunidad no resultó elegida.