La excongresista Diana Gonzales es la nueva directora ejecutiva del Pronabec. (Foto: Archivo Congreso)
La excongresista Diana Gonzales es la nueva directora ejecutiva del Pronabec. (Foto: Archivo Congreso)
Por Redacción EC

La excongresista Diana Gonzales, de Avanza País, fue designada este miércoles 2 de setiembre como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

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