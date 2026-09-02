La excongresista Diana Gonzales, de Avanza País, fue designada este miércoles 2 de setiembre como directora ejecutiva del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

A través de la Resolución Ministerial N° 514-2026-MINEDU, se oficializó la decisión respecto a Gonzales Delgado en el organismo adscrito al Ministerio de Educación (Minedu).

MIRA AQUÍ: Bancadas anuncian proyectos para retirar a Arriola del cargo de comandante general PNP

La resolución señala que el cargo de directora ejecutiva de Pronabec se encontraba vacante, por lo que correspondía designar a una persona para ejercer dicha función. En ese sentido, se aprobó la designación de Gonzales.

Resolución sobre la excongresista Diana Gonzales. (Foto: El Peruano)

Como se recuerda, Diana Gonzales fue voleibolista y presidenta de la Federación Peruana de Voleibol de 2016 a 2018. En las elecciones generales del 2021 fue elegida congresista por el partido Avanza País.

Cabe indicar que la resolución fue publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y lleva la firma del titular del Minedu, José Antonio Chang.

El Pronabec es un programa que otorga becas y créditos educativos, a través de concursos públicos, a peruanos talentosos de escasos recursos económicos, permitiéndoles acceso y permanencia a una educación superior de calidad, hasta su culminación.

Así, Diana Gonzales estará a cargo de una institución que administra programas de becas y créditos educativos dirigidos a estudiantes y jóvenes de distintas regiones del país.