Tania Ramírez renunció como representante del Minedu ante el directorio de la Derrama Magisterial tras cuestionamientos por su designación. (Foto: Congreso)
Tania Ramírez renunció como representante del Minedu ante el directorio de la Derrama Magisterial tras cuestionamientos por su designación. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

La excongresista Tania Ramírez presentó este lunes 31 de agosto su renuncia irrevocable como representante del Ministerio de Educación (Minedu) ante el directorio de la Derrama Magisterial.

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