La excongresista Tania Ramírez presentó este lunes 31 de agosto su renuncia irrevocable como representante del Ministerio de Educación (Minedu) ante el directorio de la Derrama Magisterial.
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