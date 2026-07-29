El exministro de Justicia Luis Jiménez Borra confirmó que, durante el gobierno de José María Balcázar, existieron “presiones externas” y un intento de apartarlo del Gabinete Ministerial, en un contexto de posible indulto a favor de Pedro Castillo.
Sin embargo, tras conversar con el presidente Balcázar, finalmente permaneció en el cargo hasta el término de su gestión.
En declaraciones a Willax TV, el extitular del Minjus señaló que la situación fue abordada directamente con el entonces mandatario luego de su retorno de un viaje oficial a Paraguay.
“La primera presión era la constante presentación de solicitudes y la constante puesta en la agenda sobre este tema (el indulto a Pedro Castillo). Con él (Balcázar) hablé dos veces del tema y tengo que se sincero que no me pidió que tome una posición. Sin embargo, era algo que me preocupaba y hubo unas presiones externas, fuera del presidente, que querían que se resuelva esto”, señaló.
“Si es cierto que hubo un intento de sacarme del gabinete. Eso sí es cierto”, dijo.
Jiménez Borra explicó que, al conocer esa posibilidad, decidió reunirse con Balcázar para expresar su posición respecto a una eventual salida del Ejecutivo.
“A mi regreso de Paraguay lo conversé con el presidente. Lo fui a buscar a la mañana siguiente y le pedí si en el futuro él tenía la intención de retirarme del gabinete le pedí que por favor me pidiera mi renuncia como corresponde; y él bueno me dio una explicación que queda entre nosotros dos y finalmente continué hasta el último día como ministro de Estado”, remarcó.