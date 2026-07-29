Luis Jiménez confirmó que sí hubo presiones para sacarlo del cargo. (Andina)
Luis Jiménez confirmó que sí hubo presiones para sacarlo del cargo. (Andina)
Por Redacción EC

El exministro de Justicia Luis Jiménez Borra confirmó que, durante el gobierno de José María Balcázar, existieron “presiones externas” y un intento de apartarlo del Gabinete Ministerial, en un contexto de posible indulto a favor de Pedro Castillo.

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