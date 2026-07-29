El exministro de Justicia Luis Jiménez Borra confirmó que, durante el gobierno de José María Balcázar, existieron “presiones externas” y un intento de apartarlo del Gabinete Ministerial, en un contexto de posible indulto a favor de Pedro Castillo.

Sin embargo, tras conversar con el presidente Balcázar, finalmente permaneció en el cargo hasta el término de su gestión.

En declaraciones a Willax TV, el extitular del Minjus señaló que la situación fue abordada directamente con el entonces mandatario luego de su retorno de un viaje oficial a Paraguay.

“La primera presión era la constante presentación de solicitudes y la constante puesta en la agenda sobre este tema (el indulto a Pedro Castillo). Con él (Balcázar) hablé dos veces del tema y tengo que se sincero que no me pidió que tome una posición. Sin embargo, era algo que me preocupaba y hubo unas presiones externas, fuera del presidente, que querían que se resuelva esto”, señaló.

“Si es cierto que hubo un intento de sacarme del gabinete. Eso sí es cierto”, dijo.

#BetoASaber | Luis Jiménez Borra, exministro de Justicia, sobre indulto a Pedro Castillo: "Es cierto que hubo un intento para sacarme del gabinete"@PolloFarsantePe



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Jiménez Borra explicó que, al conocer esa posibilidad, decidió reunirse con Balcázar para expresar su posición respecto a una eventual salida del Ejecutivo.

“A mi regreso de Paraguay lo conversé con el presidente. Lo fui a buscar a la mañana siguiente y le pedí si en el futuro él tenía la intención de retirarme del gabinete le pedí que por favor me pidiera mi renuncia como corresponde; y él bueno me dio una explicación que queda entre nosotros dos y finalmente continué hasta el último día como ministro de Estado”, remarcó.