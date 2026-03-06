El Gobierno designó al exministro de Justicia, Walter Eleodoro Martínez Laura como jefe de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

La designación fue oficializada mediante resolución firmada por el titular del sector, Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate, en la que se dispone que Martínez Laura asuma funciones en la Oficina de Cooperación y Asuntos Internacionales, dependiente de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del ministerio.

Resolución Ministerial. N° 073-2026-VIVIENDA

De acuerdo con la norma, el funcionario, quien fuera ministro en el gobierno de José Jerí, estará a cargo de gestionar y coordinar la cooperación técnica internacional, así como de fortalecer los vínculos del sector con organismos y entidades extranjeras en materia de vivienda, construcción y saneamiento.

Martínez Laura cuenta con trayectoria en la administración pública y se desempeñó anteriormente como ministro de Justicia, además de haber ocupado diversos cargos vinculados a la gestión estatal y el ámbito jurídico.