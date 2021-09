Conforme a los criterios de Saber más

José Luis Fernández Latorre fue designado este sábado como nuevo director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Fernández Latorre, quien es mayor (r) de la Policía Nacional (PNP), ingresó en reemplazo de Hugo Cornejo Valdivia. La resolución suprema fue firmada por el presidente de la República, Pedro Castillo, y el jefe del Gabinete, Guido Bellido.

Fernández Latorre pasó al retiro el 30 de diciembre del 2020 (Resolución Ministerial N°1277-2020-IN). El documento fue firmado por el exministro del interior José Elice y el excomandante general de la PNP César Cervantes, quien también fue relevado de su cargo en los últimos días.

El Comercio conversó con exministros del Interior y un exdirector de la PNP sobre este cambio en la dirección de la DINI.

Los exministros del interior Carlos Basombrío, Rubén Vargas y el exdirector de la PNP Eduardo Pérez Rocha indicaron no tener mayores referencias sobre Fernández Latorre.

“Es un cargo extremadamente sensible y que ojalá hayan nombrado a una persona que tenga mucho apego a la ley, porque si no es el caso estamos ante una institución que pueda hacer cosas incorrectas. Ya hemos vivido esa experiencia en el pasado y ojalá que no sea así ”, dijo Basombrío.

Agregó que hay suspicacia en cuanto al cambio generado, pero insistió en que el cuestionamiento no son las variaciones, sino los perfiles que se colocan. “Todo el gobierno tiene todo el derecho a cambiar funcionarios, no es nada llamativo. El punto en este Gobierno no son los cambios, sino a quiénes han puesto en esos cargos. Cada nombramiento es peor que el otro, o casi todos son pésimos. Ese es el problema ”, añadió.

En tanto, el exdirector de la PNP Eduardo Pérez Rocha mencionó que la salida de Cornejo Valdivia de la dirección de la DINI “va de la mano con la salida de los miembros de la PNP, porque la DINI es la cabeza del sistema, la tienen ellos y depende del presidente del Consejo de Ministros”.

Coincidió en que el cambio en la PNP y en la DINI estarían relacionados con el resguardo irregular al sentenciado exgobernador de Junín Vladimir Cerrón, quien recibió esta protección por parte del suboficial de la PNP Carlos Zárate Villalobos. La función de Zárate era brindar seguridad al actual gobernador de Junín, Fernando Orihuela Rojas.

“El problema de la designación del suboficial es lo que ha generado la situación en la Policía Nacional, no los allanamientos a los locales del partido de gobierno ni a la casa del señor Cerrón. El problema de la designación del suboficial que estaba a cargo de la seguridad del gobernador de Junín y este se lo cede a Cerrón viene de la mano con el cambio en la PNP, y al día siguiente cambian al director de la DINI. Por ahí está”, mencionó Pérez Rocha.

De otro lado, José Luis Fernández Latorre fue parte del equipo de transferencia de Perú Libre para la cartera de Interior. Sin embargo, Basombrío apuntó que no sería relevante porque “quien debe ocupar el cargo debe ser una persona que cumpla con los requisitos de idoneidad, independientemente de si tiene algún vínculo con un partido político”.

No obstante, precisó: “Es una función muy delicada porque ya sabemos que puede ser mal usada [como ocurrió con Vladimiro Montesinos]. Y de hecho lo ha sido después de Montesinos porque hubo situaciones delicadas a opositores políticos. Mal usada es un arma muy peligrosa, y bien usada puede ser útil para la gobernabilidad del país ”.

Además, el exministro del Interior Rubén Vargas agregó que quien ocupe el cargo debe respetar los valores democráticos.

“Cuando uno asume el cargo tiene que quedar al lado el interés político. Tiene que asumir, insisto, en la defensa de los democracia. No sé si la persona que está asumiendo tiene esos compromisos, pero es importantísimo que en determinados cargos el compromiso democrático y ético tienen que ser lo que priman, dejando de lado una posible cercanía (...) Hay instituciones como la DINI en que el criterio partidario e ideológico debe quedar de lado, debe comprometerse con el estado de derecho y la democracia para evitar que actores externos, y situaciones internas o externas, pongan en peligro la gobernabilidad ”, opinó Vargas.

Eduardo Pérez Rocha tampoco consideró relevante una posible relación del nuevo director de la DINI con el Gobierno. Agrega que no afectaría porque “quien ocupa ese cargo debe tener antecedentes de experiencia y capacitaciones en dichas especialidades de inteligencia”.

“Lo interesante sería ver la hoja de vida del señor. Dónde ha trabajado, qué funciones ha cumplido. Tiene que tener trabajo dentro de la inteligencia porque no la vas a aprender de un día para otro, eso ya viene desde abajo, con conocimientos básicos, especialidades, y sobre todo la instrucción, que ojalá sea internacional para desempeñar una buena función”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

La familia Zárate y sus vínculos con la gestión de Vladimir Cerrón en Junín.

TE PUEDE INTERESAR