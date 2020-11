Conforme a los criterios de Saber más

Esta mañana, el presidente Martín Vizcarra se presentó ante el pleno del Congreso para ejercer su defensa ante la moción de vacancia en su contra. Aunque estuvo acompañado de su abogado Fernando Ugaz, este no hizo uso de la palabra.

Durante su presentación, Vizcarra enunció varias frases que aquí serán analizadas:

1. “Yo quiero demostrar la falsedad de las acusaciones en una investigación objetiva, imparcial y sin presiones de ningún tipo. No solo me someteré sino que demostraré de manera fehaciente mi inocencia. Desde el primer día me he puesto a disposición de manera verbal y por escrito para colaborar con las investigaciones del Ministerio Público”

Esta afirmación es falsa.

El fiscal Germán Juárez había programado la toma de la declaración del presidente Martín Vizcarra, por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, para el pasado 3 de noviembre. El presidente no asistió a la cita, y la fiscalía levantó un acta de inasistencia, en presencia de la procuradora del Caso Lava Jato Silvana Carrión.

Además, ante Vizcarra, utilizando papel membretado, le envió un oficio a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que defina qué fiscalía estará a cargo de la investigación: si la del equipo especial o la anticorrupción. En entrevista con este Diario, el penalista César Azabache señaló que ese era un “comportamiento inapropiado”, pues el mandatario no debía utilizar su investidura para comunicarse con la fiscal de la Nación respeto a una investigación que lo involucra como ciudadano.

En respuesta, Ávalos le señaló que no tenía facultades para definir competencias en una investigación en curso.

2. “La moción 12684 pide que se declare la vacancia del presidente por incapacidad moral permanente y parte diciendo ‘un medio de prensa escrita de circulación nacional ha hecho público el trabajo de su unidad de investigación’. Es decir, la moción que nos convoca hoy aquí está fundamentada en artículos periodísticos […] No menciona a ninguna investigación fiscal ni a un proceso judicial”.

Esta afirmación es imprecisa.

La moción de vacancia empieza, en sus antecedentes, tal como refiere Vizcarra: citando a una investigación hecha por este Diario. Pero a continuación, el documento mismo señala que “el diario accedió al testimonio completo de un nuevo aspirante a colaborador eficaz, quien ha manifestado al fiscal Germán Juárez a Toche…”.

La investigación publicada por la Unidad de Investigación de El Comercio tiene como origen las declaraciones recogidas en el marco de una investigación fiscal. No son simples ‘artículos periodísticos’ como los pretende descalificar el presidente. Esto, al margen del uso político que se le dé a la información revelada.

3. “Desde hace 200 años, la solicitud de vacancia ha sido un mecanismo utilizado solo en tres ocasiones antes de este periodo de gobierno. Sin embargo, en los últimos cuatro años se ha buscado emplear este mecanismo cuatro veces, dos de ellas por el actual Congreso en menos de dos meses”.

Esta afirmación es verdadera.

El constitucionalista Abraham García Chávarri escribió un artículo sobre la vacancia por incapacidad moral -en la revista Pensamiento Constitucional- en la que detalla los procesos en los que se presentó mociones similares: el primero, contra José de la Riva Agüero, en 1823; el segundo, contra Guillermo Billinghurst, en 1914; y contra Alberto Fujimori, en el 2000.

En esos tres casos, los presidentes fueron vacados. Por el contrario, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se presentaron dos mociones de vacancia: la primera fracasó y la segunda no terminó, pues el mandatario renunció. En los últimos meses del gobierno de Vizcarra se han presentado dos mociones de vacancia.

4. “El reglamento del Congreso de la República exige que para tramitar un procedimiento de vacancia se establezcan los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan esta causal de vacancia […] Sin embargo, en la moción no se hace ninguna referencia a los elementos; se hace referencia a los hechos, pero no se hace ninguna referencia a en qué consistiría la causal de vacancia por incapacidad moral permanente”.

Esta afirmación es verdadera.

El reglamento del Congreso dice sobre el procedimiento de vacancia por incapacidad moral del presidente de la República: “El pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día, firmada por no menos del veinte por ciento del número legal de congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta”.

La moción presentada no tiene un acápite en el que se establezcan los elementos de derecho. Los únicos elementos que señala son el artículo de la Constitución en el que se señala que el presidente puede ser vacado por incapacidad moral, la resolución 0006-2003-AI/TC del Tribunal Constitucional en el que se señala que “no existe procedimiento ni votación calificada alguna para que el Congreso de la República pueda declarar vacante el cargo de primer mandatario por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución”.

5. “Nada dicho por estas personas constituye una prueba de lo que se me pretende imputar […] Llevan dos años solicitando ser colaboradores y no pueden mostrar una sola prueba de estos infundios que rechazo tajantemente”.

Esta afirmación es imprecisa.

El proceso para que un aspirante se convierta en un colaborador eficaz es lento. No solo tiene que aportar evidencias, sino tiene que llegar a un acuerdo con la Procuraduría Lava Jato para fijar el monto de la reparación civil.

Vizcarra ha intentado descalificar las imputaciones señalando que los testimonios no han sido corroborados. Pero estas declaraciones ya han pasado por un primer filtro.

En el caso de Obrainsa, al aspirante a colaborador se le dictó prisión preventiva, por lo que el proceso fue interrumpido. Fuentes de este Diario indicaron que ese aspirante ha entregado evidencia ante la fiscalía. La jueza María de los Ángeles Álvarez varió su condición por arresto domiciliario en base a que habían indicios de que podía aportar información relevante.

En el caso de ICCGSA, el aspirante a colaborador recién empezó su proceso el año pasado.

6. “La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), por decisión del Consejo Regional de Moquegua, llevó a cabo la licitación de la obra [Lomas de Ilo]. Como presidente regional de Moquegua no tuve injerencia alguna en esa operación”.

Esta información es falsa.

UNOPS emitió un comunicado en el cual detalló que este organismo elaboró un pliego de condiciones con requisitos razonables y neutrales para la licitación encargada por el Gobierno Regional de Moquegua. Pero allí mismo señala que UNOPS no adjudica un contrato ni es responsable de su implementación.

Según indicaron, ellos escogieron y dieron la recomendación al gobierno regional presidido por Vizcarra sobre cuál fue la empresa ganadora de la licitación. Pero es la entidad pública la que adjudica y firma el contrato. Además indican que se realizaron reuniones “de coordinación de los actos previos al proceso y de presentación de informes con representantes del Gobierno Regional de Moquegua”.

Aquí todo el discurso completo del presidente Martín Vizcarra:

