El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Fátima Altabás Kajatt como nueva ministro de Cultura. El acto ceremonial se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, hoy, martes 24 de febrero.

De esta manera, Altabás Kajatt formará parte del nuevo Gabinete Ministerial que encabeza Denisse Miralles (ex ministra de Economía y Finanzas) designada en el cargo por Balcázar Zelada.

Fue invitada por el Gobierno de los Estados Unidos a integrar el Programa de Visitantes Internacionales en 2004, centrado en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo internacional y el crimen organizado.

Asimismo, recibió del Gobierno del Perú la condecoración Orden “Al Mérito por Servicios Distinguidos”, en el grado de Comendador (Resolución Suprema N.º 141-2009-RE, del 7 de abril de 2009), en reconocimiento a su destacado desempeño en la organización del Foro APEC 2008, realizado en el país.

Su trayectoria en instituciones de reconocido prestigio ha estado marcada por un enfoque analítico y estratégico, orientado a la eficiencia y la innovación, así como por su capacidad para asumir desafíos, alcanzar metas propuestas y ejercer liderazgo, fomentando relaciones interinstitucionales a todo nivel.

