Resumen

Fátima Altabás Kajatt cuenta con especialización en gestión pública, control interno y en temas de prevención y lucha contra la corrupción. Foto: Presidencia
/ Julio Pinan
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Fátima Altabás Kajatt como nueva ministro de Cultura. El acto ceremonial se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, hoy, martes 24 de febrero.

