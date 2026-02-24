Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Fátima Altabás Kajatt como nueva ministro de Cultura. El acto ceremonial se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, hoy, martes 24 de febrero.
TE PUEDE INTERESAR
- Gerardo López Gonzáles jura como nuevo ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de José Balcázar, ¿cuál es su perfil?
- Hary Gloria Yzarra Reyes jura como nueva ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el gobierno de José María Balcázar
- José María Balcázar toma juramento a Gabinete Ministerial liderado por Denisse Miralles
- Luis Enrique Arroyo Sánchez jura como nuevo ministro de Defensa en el gobierno de José María Balcázar
- Hernando de Soto: claves de la trayectoria académica y política de quien iba a ser primer ministro de Balcázar