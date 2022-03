Conforme a los criterios de Saber más

Fermín Silva Cayatopa, dueño de la clínica La Luz, fue mencionado por Hugo Chávez Arévalo como la persona que lo entrevistó antes de ser llamado por Palacio de Gobierno en setiembre del 2021 para reunirse con el presidente Pedro Castillo. En aquella reunión, el jefe de Estado manifestó su interés de que Chávez Arévalo trabaje en Petro-Perú.

Silva Cayatopa es un médico oftalmólogo de 57 años natural del distrito de Anguía, ubicado en la provincia de Chota (Cajamarca). Precisamente, el año 2002, el hoy presidente tentó la alcaldía de este distrito con el partido Perú Posible. Ambos chotanos han mantenido una amistad que se hizo evidente durante la campaña electoral.

Según fuentes consultadas por El Comercio, Silva es una de las personas de mayor confianza de Pedro Castillo. “Hay cercanía con él porque son paisanos. […] con esa amistad conversan, le sugiere”, comentaron. El médico chotano es parte de otro círculo cercano al presidente, narraron las mismas fuentes.

El 28 de abril del 2021, semanas después de la primera vuelta electoral, Fermín Silva se refería sobre el entonces candidato de Perú Libre como “muy amigo” suyo, y contemporáneos en edad. Solo cinco años de diferencia.

“Personalmente le he dicho a Pedro, a quien le tengo mucho cariño, que por cierto como cajamarquino me siento contento de que esté compitiendo para la Presidencia”, declaró a Radio Uno de Tacna. Aprovechó esta emisión para enviarle un mensaje: “Le hago una invitación a Pedro, a quien tengo el gusto de conocer y tengo mucho cariño igual que él a mi persona, que las cosas han cambiado, la izquierda radical ha llevado a la pobreza a la gente”, dijo.

Precisamente, las sedes de la clínica La Luz fueron los centros a los que Castillo acudió debido a su diagnóstico con COVID-19 la noche del 11 de enero del 2021.

Luego de una agenda de actividades en Lima, el entonces candidato se presentó en la mencionada clínica, donde pasó por un test de prueba y dio positivo. El 29 de abril, Castillo retornó a dichas instalaciones para ser atendido por dolores respiratorios. Fue sometido a un tratamiento y dado de alta con el diagnóstico de faringoadmigdalitis.

Tras la segunda vuelta y la proclamación de Castillo como presidente, los siguientes encuentros serían en Palacio de Gobierno.

Las visitas a Palacio de Gobierno

Fermín Silva ingresó a Palacio de Gobierno entre agosto y setiembre del 2021. El 25 de agosto, Silva ingresó a la Casa Militar junto a Yober Sánchez Delgado, chotano que también trabaja en la clínica La Luz. La visita fue registrada como el ingreso de personal médico a nombre de la trabajadora Giuliana Roncalla Marín entre las 7:41 a.m. y 8:51 a.m.

Ambos, Silva y Sánchez, retornaron a Palacio el 1 de setiembre. Esta vez, ingresaron a una reunión de trabajo con Irma Rojas Regalado, directora del despacho de la primera dama, Lilia Paredes. El registro fue entre las 9:38 a.m. hasta las 11:17 a.m.

Finalmente, el presidente Castillo se reunió en Palacio, pasada la medianoche del 8 de setiembre, junto a Silva, Sánchez, su sobrino Rudbel Oblitas Paredes y Hugo Chávez Arévalo. Días después, fue nombrado miembro del directorio de Petroperú y un mes después de aquella cita, designado gerente general de Petroperú el 7 de octubre del 2021.

Yober Sánchez ha tenido, en cambio 10 visitas a las sedes del Estado. Las dependencias a las que ha acudido son el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Presidencia, donde se reunió hasta en dos ocasiones con el jefe de Estado y en una ocasión con el exsecretario general Bruno Pacheco.

Las visitas de Yober Sánchez, trabajador de Fermín Silva.

Las menciones a Silva Cayatopa

Hugo Chávez Arévalo se siente confiado y seguro en el cargo al que accedió luego de reunirse con el presidente Castillo. “Yo me voy al día siguiente que se vaya el presidente de este país. Gozo de la confianza del presidente, gozo con la confianza de los dos ministros (Energía y Minas, y Economía). […] Ténganlo por descartado que no voy a renunciar”, decía seguro a su personal, según un audio publicado por “Panorama” el 16 de enero de este año.

Todo ello pese a que es actualmente investigado por el Ministerio Público por la concesión para la compra de US$74 millones de biodiesel a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO), de Samir Abudayeh, tras las visitas del empresario y la lobista Karelim López a Palacio de Gobierno.

El periodista Ricardo Uceda, en un artículo publicado el 27 de febrero en este Diario, relata que Silva es la persona detrás de los cambios en Petroperú, “siempre avalado por el presidente”, según los testimonios recogidos por el Ministerio Público.

El último martes, el abogado de Karelim López, César Nakazaki, comentó que la investigada presenció la discusión que tuvieron Bruno Pacheco y el presidente Castillo luego de que se conocieran las solicitudes hechas por el exsecretario general al jefe de la Sunat, Luis Enrique Vera.

“La pelea era por la gestión que se había hecho en la Sunat. El presidente le reclamaba ‘por qué llevas los negocios de tu pareja’ y Bruno Pacheco le respondía: ‘y tú por qué traes el tema de Fermín [Silva], el dueño de la clínica [La Luz]’. Esa es la discusión”, declaró Nakazaki en radio Santa Rosa sobre la conversación que presenció López en Palacio de Gobierno.

“Se cuenta en la declaración que el dueño de la clínica La Luz pone a Hugo Chávez como gerente porque decían que Petroperú era una caja. Es un tema para evaluar” , agregó Nakazaki en otro momento.

Esa misma noche, Hugo Chávez declara que es Fermín Silva quien lo convocó días antes de la reunión de setiembre en Palacio para tener una entrevista previa en la sede de la clínica La Luz.

“Sí es cierto [que Fermín Silva le hizo una entrevista antes de hablar con Castillo]. No voy a negar. Yo no sabía quién era” , dijo Chávez Arévalo en entrevista con Milagros Leiva.

Según su narración, fue convocado por una tercera persona denominado ‘huaracino’, quien le comenta que estaban entrevistando a quienes conozcan el sector de hidrocarburos. Debido a ello, fue llamado a la clínica La Luz, donde es recibido por Fermín Silva.

“Me hace tres preguntas [Fermín Silva]. La primera, me dice por qué el crudo no se compra en países árabes, por qué siempre compramos en Ecuador. Después me pregunta por qué la refinería de Talara tiene sobre precio. La tercera, queremos saber cómo bajar el precio del gas doméstico envasado. Me di cuenta de que era una persona entendida y lo que tengo entendido es que su segunda profesión es economista”, dijo Chávez Arévalo.

Según lo dicho, Silva se presentó también como economista al momento de entrevistarlo. De acuerdo con el registro de grados de la Sunedu, Silva Cayatopa no tiene reconocidos otros estudios diferentes a la Medicina. Esta entrevista en el cuarto o sexto piso de la clínica fue a fines de agosto.

“Me llama el amigo huaracino y me dice: tienes una cita a las 11 de la noche en Palacio. Yo me sorprendo. Entonces me dice se han interesado en tu PPT y le han hecho llegar al presidente de la República, y el presidente quiere conocerte. […] Me recibe 11:45. Lo encuentro allá a Fermín. [...] La verdad que me sorprendí también”, agregó Chávez Arévalo, quien añadió que Silva también ingresó a la reunión con Castillo.

“Terminada la media hora me dijo [el presidente] usted dónde trabaja, le interesaría una propuesta para trabajar en mi gobierno. Y me pregunta usted tiene antecedentes penales, judiciales. No tengo ningún problema. Y me dice: me gustaría que sea presidente de Petroperú”, concluyó.

El Comercio intentó comunicarse con Fermín Silva Cayatopa mediante mensajes y llamadas telefónicas, pero no recibimos respuesta.

Samuel Rotta, director ejecutivo de Proetica, comentó que este tipo de gestiones es expresión de la informalidad con la que se toman decisiones en el gobierno. “Si uno compara lo que fue el proceso anterior en Petroperú, hubo un momento en que se contrató a una empresa especialista en llamar a los mejores, y se contrasta con este mecanismo bastante informal parece que estamos ante un retroceso muy grande”, comentó.

De otro lado, además de la informalidad y retroceso advertido, Rotta indicó que los riesgos por ello son evidentes. “Que se imponga una lógica guiada por motivaciones políticas más que técnicas, con los riesgos que ellos supone”, finalizó.

