Con ello, quedan en carrera al menos tres precandidatos: el empresario Carlos Neuhaus, el ex primer ministro Óscar Valdés y el excanciller Javier González-Olaechea. No obstante, desde el partido no descartan una posible nueva precandidatura.

La decisión fue comunicada por el partido luego de que Fernando Cillóniz informó en una entrevista que era representante legal de “dos empresas de Odebrecht” en el Perú ligadas al proyecto de irrigación Olmos, en la región Lambayeque. La constructora brasileña es la principal protagonista del Caso Lava Jato, la trama de corrupción más grande en la histórica reciente del Perú.

“Soy director de CTO (Concesionaria Trasvase Olmos) y de H2Olmos, de la concesión”, dijo el exgobernador el último miércoles en una entrevista con el programa Contracorriente de Willax. “Soy director de la concesión, Trasvase Olmos, y de la distribuidora, H2Olmos. Yo represento legalmente a esas dos empresas, que son de Odebrecht”.

Previamente, el mismo programa reportó que Odebrecht pretende que le renueven el contrato de concesión en Olmos por 10 años más. Esa concesión, otorgada en el 2004, está bajo investigación del Equipo Especial Lava Jato de la fiscalía. El proceso incluye al entonces gobernador de Lambayeque, Yehude Simon, y a los exmandatarios Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski, entre otros.

Dentro del Proyecto de Irrigación Olmos, la Concesionaria Trasvase Olmos se encarga de operar la presa Limón y el túnel trasandino para derivar las aguas al río Olmos. La concesionaria H2Olmos está encargada de la operación del sistema de irrigación de 43.500 hectáreas agrícolas en Olmos, Lambayeque.

Cuestionado por su vínculo con la empresa, Fernando Cillóniz defendió la operatividad de la obra, indicó que él “había entrado hace un año” y que seguía “luchando contra la corrupción”. “Si se va Odebrecht, se quedan sin agua los agricultores, se pierden 67 mil empleos (…) Que se vayan a la cárcel los coimeros, esa es mi posición”, afirmó.

Actualmente, el equipo especial Lava Jato también investiga los presuntos aportes de Odebrecht al PPC. En la indagación fiscal está incluida la excandidata presidencial Lourdes Flores, actual militante y figura pública del partido.









Este jueves, al día siguiente de la entrevista, un comunicado firmado por la Comisión Política del PPC se refirió a las “recientes declaraciones del señor Fernando Cillóniz”. “El PPC reafirma su compromiso indeclinable con la honestidad y la ética, en la convicción de construir una sociedad verdaderamente intolerante a la corrupción (…) Nuestros militantes no pueden ser permisivos a ella, incluso en sus actividades privadas”, afirmaron.

Como consecuencia, lamentaron la revelación de Fernando Cillóniz sobre su “relación laboral con empresas vinculadas a Odebrecht”. “Nos lleva a aceptar la suspensión de su militante en el partido y a finalizar su condición de precandidato presidencial del partido”.

Más tarde, el partido agregó que Cillóniz presentó se renuncia ante el presidente del partido, Carlos Neuhaus, y que la dimisión fue aceptada.

En diálogo con El Comercio, el exgobernador confirmó que “ha renunciado, pero veo que también me han expulsado”. No obstante, aseguró que quedó en buenos términos con la dirigencia.

“Conversé con Carlos Neuhaus temprano y quedamos en que iba a renunciar. Más es el problema que estoy generando (…) Estoy contento en estas empresas, estamos haciendo proyectos de irrigación y quiero seguir haciéndolo. De común acuerdo he renunciado, hasta pidiendo disculpas por los inconvenientes que estoy causando”, indicó.





Vínculo de Cilloniz con empresas era público desde el 2024

El comunicado del partido da a entender que la dirigencia del partido recién se enteró del vínculo de Fernando Cillóniz con las empresas ligadas a Odebrecht a partir de la entrevista de este martes. Sin embargo, El Comercio y otros medios de comunicación nacionales informaron en marzo del 2024 sobre su designación como director de H2Olsmo y Trasvase Olmos.

Al respecto, el propio Cillóniz dijo a este Diario que tiene “sus dudas sobre si sabían o no, pero eso está en muchas declaraciones mías, que soy director de CTO y H2Olmos”. “Estoy seguro de que sabían, no recuerdo haberlo explicitado, pero estoy seguro de que sí sabían”.

Este Diario contactó a Javier Bedoya Denegri, secretario general del PPC y nieto de Luis Bedoya Reyes, fundador del partido. El dirigente se excusó de dar más declaraciones sobre el tema, remetiéndose al pronunciamiento de este miércoles. “Ese tema ya está explicado en el comunicado publicado por el partido y en la última actualización donde señala que el señor Cillóniz finalmente renunció”, indicó.

No obstante, consultado si la dirigencia sabía previamente de su trabajo para las empresas ligadas a Odebrecht o si se enteraron por la entrevista, el dirigente replicó: “Por lo pronto, yo no tenía conocimiento y entiendo que el presidente del partido tampoco”.

El presidente del partido, Carlos Neuhaus, dijo a El Comercio sobre este mismo tema que su “amigo Fernando Cillóniz ha tomado la decisión correcta de acuerdo a su conciencia para no perjudicar al PPC y este hecho sea un tema que cope la agenda y no se discutan los problemas de fondo que tiene nuestro país”.

No obstante, también indicó que no conocía el vínculo de Fernando Cillóniz con las empresas ligadas a Odebrecht, empresa rebautizada hoy como Novonor.

De acuerdo con fuentes ligadas a la militancia del PPC, Cillóniz informó sobre su pertenencia a distintos directorios empresariales, pero no hizo explícita que dos de esas empresas estaban ligadas a Odebrecht. Las fuentes consideraron que, por sus aspiraciones presidenciales y por lo sensible del tema, debió hacerlo, más aún cuando todavía están bajo indagación los supuesto aportes de la constructora al partido en el pasado.

Un precandidato menos, ¿un precandidato más?

El PPC es uno de los partidos más antiguos del país. Fundado por Luis Bedoya Reyes en 1966, fue protagonista de la política nacional desde entonces. Sus mejores resultados con un candidato presidencial propio fueron en el 2001 y 2006, mediante la postulación de Lourdes Flore, lo que también les permitió tener una importante representación parlamentaria.

Sin embargo, el protagonismo político del partido se perdió en la década siguiente, hasta perder su inscripción electoral en el 2021. Luego de años de reagrupación, el PPC volvió a lograr su inscripción como partido en mayo del 2024 y es uno de los más de 40 partidos que alistan candidaturas para los comicios del 2026.

De cara a ese año, en el PPC había cuatro precandidaturas anunciadas: Javier González Olaechea, Oscar Valdés, Carlos Neuhaus y, hasta este jueves, Fernando Cillóniz. Sin embargo, dirigentes de la agrupación comentaron a este Diario que podría haber una más.

Al respecto, Neuhaus dijo a este Diario que las otras tres precandidaturas, entre estas la suya, siguen en pie. Incluso indicó que “sumaría a Javier Bedoya” a la lista, como un posible cuarto precandidato.

“Todo es posible”, respondió el propio Bedoya, consultado por esa posibilidad. De sumarse a la lista, a sus 44 años, sería -por lejos- el precandidato más joven en contienda y el único nacido luego de la fundación del partido.

Consultado por El Comercio si con su salida de la carrera apoyaría a alguno de los otros precandidatos del PPC, Cillóniz respondió que “los tres están altamente calificados”. “Vamos a esperar lo que salga y apoyar a quien corresponda”.

Frente a la posibilidad de que Javier Bedoya se sume a la carrera, dijo no tener conocimiento de ello, pero lo calificó como una buena opción. “Es un joven muy capaz, una muy buena persona”, opinó.

Las fuentes ligadas a la militancia del PPC indicaron que, por el momento, las precandidaturas con más apoyo son las de Carlos Neuhaus y Javier González Olaechea. Indicaron que un eventual factor determinante será si el PPC decide ir con un candidato propio o como parte de una alianza electoral.

De acuerdo con el proyecto de cronograma electoral hecho por el Jurado Nacional de Elecciones para los comicios generales del 2026, las elecciones internas para definir a los candidatos de cada partido serían en la quincena de noviembre. Luego, la fecha límite para solicitar la inscripción de una plancha electoral sería el 23 de diciembre.