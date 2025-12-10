Fernando Olivera y Paul Jaimes se lanzan a las presidenciales EN VIVO | Siempre a las ocho

En esta edición de Siempre a las Ocho, analizamos a fondo las propuestas de dos candidatos presidenciales de cara a las Elecciones 2026 en el Perú. Fernando Olivera, del Frente de la Esperanza, reaparece en campaña con una propuesta contundente: implementar la revocatoria de congresistas para recuperar la confianza ciudadana. Más adelante, conversamos con Paul Jaimes, el candidato de “Progresemos”, conocido por su defensa de los derechos de los animales y su enfoque ambientalista. ¿Qué ofrecen realmente estos aspirantes a la presidencia? ¿Qué los diferencia frente a los otros 35 candidatos? Descúbrelo hoy en “Siempre a las 8”, el espacio donde las propuestas hablan.