En su videocolumna “Cuéntame otra” de este viernes 11 de febrero, el periodista y analista político Fernando Vivas cuestiona la decisión del presidente Pedro Castillo de nombrar a Hernán Condori como ministro de Salud y afirma que “sino el más grave, este es su error más sórdido e inhumano”. “El mandato popular fue cuidar nuestras vidas y nuestra salud, que ahora se está vejando”, expresa.

“Con la pandemia no te metas, Pedro Castillo. Este es uno de los mayores errores, sino el más grave el más sórdido, inhumano del presidente, poner a un vendedor de agua milagrosa por un cueteo político, es de una gravedad que no somos capaces de digerir y la salida no puede ser otra (...) que cambiarlo”, expresó Vivas.

Añade que ninguno de los presidentes de la República que antecedieron a Pedro Castillo pensaron en poner a un profesional incompetente como ministro de Salud.

“Solo decisiones con móviles subalternos pueden llevar a un nombramiento como este”, cuestiona tras demandar que Castillo designe a un profesional competente en dicho sector.

