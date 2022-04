En su videocolumna “Cuéntame otra” de este martes, el analista político y periodista Fernando Vivas cuestiona el proyecto de ley del presidente Pedro Castillo que busca que una asamblea constituyente elabore una nueva Constitución.

“Pedro Castillo no tiene ni capacidad, ni real voluntad de imponer una asamblea constituyente, pero tiene capacidad de manipular a la oposición con ello. No tiene respaldo popular, no tiene apoyo del Congreso (...) es como una salida populista efectista a un tema que no sabe como manejar (...) que es la conflictividad social”, expresa.

Vivas señala que la población necesita un buen gobierno, no una asamblea constituyente y sostiene que el Congreso, de ninguna manera, debe caer en la manipulación del Gobierno para no afrontar la conflictividad social y los justos reclamos de la población.

“Una mala historia que asumimos se cerrará esta semana para concentrarnos en el análisis del impacto de los conflictos sociales, para lo que se requiere una respuesta contundente”, insiste Vivas.

