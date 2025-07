En su último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte afirmó que durante toda su gestión se ha buscado convertirla en un “chivo expiatorio” con el objetivo de responsabilizarla de todos los problemas del país.

En su discurso, que fue interrumpido en varias oportunidades, señaló que ha sido objeto de cuestionamientos, críticas y amenazas de vacancia motivadas por “otro tipo de intereses”.

No obstante, Boluarte Zegarra insistió en que la historia “sabrá juzgar” dichas intenciones, que calificó de “malsanas”. También reafirmó que no la debilitarán en el objetivo de “salvar al país”.

“Durante este tiempo, lamentablemente, no ha sido mi gestión la que ha estado en el centro de muchas críticas, sino mi propia condición de presidenta. He sido blanco constante de cuestionamientos, críticas, amenazas de vacancia motivadas no necesariamente por hechos objetivos, sino por otro tipo de intereses”, expresó.

“La narrativa que se ha construido ha estado dirigida a convertir a la presidenta en el chivo expiatorio, una antigua idea por la cual se busca un culpable que sería el causante de todos los males. La historia sabrá juzgar esas intenciones malsanas, que por cierto no nos debilitan en el objetivo de salvar al país. Seguimos y seguiremos firmes”, agregó.

Dina Boluarte también afirmó que luego del golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo (2021-2022) se construyó una “narrativa” por el cual “los golpistas eran las víctimas” y los que luchamos por recuperar el orden constitucional, “los victimarios”.

En ese sentido, la mandataria insistió en que los “golpistas” buscaron dañar la imagen internacional de nuestro país.

“Mi gobierno no tuvo paz ni tregua. Desde un inicio enfrentamos una ofensiva violenta. La primera etapa de nuestra gestión estuvo marcada por una convulsión política, que provocó significativas pérdidas económicas para el país”, manifestó.

“Se construyó una narrativa, un relato, por el cual los golpistas eran las víctimas y los que luchamos por recuperar el orden constitucional democrático para alcanzar la paz y la unidad entre los peruanos, fuimos los victimarios; los golpistas en el afán de dañar la imagen del nuevo gobierno buscaron dañar la imagen internacional de nuestro país”, añadió.