Keiko Fujimori asume el mando EN VIVO: Previa y últimas noticias de la jornada de 28 de julio
- Keiko Fujimori y su primer mensaje a la Nación: ¿Cuáles son los ejes que abordará en su discurso ante el Congreso?
La presidenta de la República electa, Keiko Fujimori, asume el poder y ofrece su primer mensaje a la Nación este martes 28 de julio. La lideresa de Fuerza Popular- quien ganó la segunda vuelta al excongresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) tras tres derrotas en las urnas entre el 2011 y 2021- dará un discurso que priorizará la seguridad ciudadana, la reactivación económica y las medidas ante la amenaza del fenómeno de El Niño (FEN).
Keiko Fujimori sostiene reunión bilateral con el rey de España
La presidenta electa Keiko Fujimori arribó en la tarde del lunes al Palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana, para sostener reuniones bilaterales con los jefes de las delegaciones internacionales que se encuentran en Lima para asistir a la toma de mando este martes 28 de julio. En el marco de dichas citas, la mandataria electa se reunirá con el rey de España, Felipe VI, quien arribó al país esta mañana.
- Rey de España arribó al Perú
- El rey de España, Felipe VI , llegó al Grupo Aéreo N° 8 como parte de su visita al Perú para la toma de mando de la mandataria Keiko Fujimori | Foto: Julio Reaño / @photo.gec
- ¿Qué autoridades internacionales confirmaron su presencia en Lima para la toma de mando?
- Felipe VI, rey de España
- Javier Milei, presidente de Argentina
- José Antonio Kast, presidente de Chile
- Rodrigo Paz, presidente de Bolivia
- Daniel Noboa, presidente de Ecuador
- Santiago Peña, presidente de Paraguay
- Yamandú Orsi, presidente de Uruguay
- José Raúl Mulino, presidente de Panamá
- Nasry Asfura, presidente de Honduras
- Mike Eman, primer ministro de Aruba
- Yin Hejun, ministro de Ciencia y Tecnología de China
Asimismo, el pasado 15 de julio, Fujimori Higuchi recibió de parte del JNE sus credenciales como nueva presidenta de la República para el periodo 2026-2031.
De conformidad con dicha acta, el titular del organismo electoral, Roberto Burneo Bermejo, proclamó a Keiko Fujimori Higuchi como presidenta electa de la República, y a su fórmula integrada por Luis Galarreta Velarde, como primer vicepresidente, y Miguel Torres Morales, como segundo vicepresidente, para el periodo 2026-2031.
El pasado 3 de julio, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó los resultados de los comicios de presidente y vicepresidentes de la República, en el contexto de las Elecciones Generales 2026, y suscribió el acta general en una sesión pública.
- Como se recuerda, Keiko Fujimori ganó la Presidencia del Perú tras derrotar en la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 al candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.
La presidenta electa Keiko Fujimori asumirá las riendas del país este martes 28 de julio, día en el que el Perú celebra el aniversario número 205 de su independencia. Sigue en esta nota de El Comercio todos los detalles de las actividades oficiales programadas para esta importante jornada patriótica.
La presidenta electa Keiko Fujimori asumirá las riendas del país este martes 28 de julio, día en el que el Perú celebra el aniversario número 205 de su independencia. Sigue en esta nota de El Comercio todos los detalles de las actividades oficiales programadas para esta importante jornada patriótica.