El presidente saliente José María Balcázar participó en la Misa y Te Deum en su última actividad oficial en la Catedral de Lima, en el marco de las conmemoraciones por el 205 aniversario patrio.

El mandatario salió de Palacio de Gobierno aproximadamente a las 8:00 a.m. acompañado de todos los integrantes de su Gabinete Ministerial, liderados por el primer ministro Luis Arroyo.

LEE MÁS: Keiko Fujimori: Diez jefes de Estado y de Gobierno participan en Transmisión del Mando

Balcázar Zelada recibió los honores del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto", la unidad militar de honor que escolta al presidente de la República y resguarda el Palacio de Gobierno.

El presidente encargado, José María Balcázar, recibió los honores del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto". (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

Posteriormente, se dirigió hacia la Catedral donde lo recibió el Deán del Cabildo Metropolitano, monseñor Víctor Solís, quien le dio la bienvenida y lo invitó a ingresar al recinto eclesiástico.

El presidente encargado, José María Balcázar, estuvo acompañado de su esposa. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)

El jefe de Estado, quien estuvo acompañado de su esposa, Blanca Quiroz, recibió el saludo del arzobispo de Lima, Carlos Castillo, antes del inicio de la misa por el 205 aniversario patrio.

Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República este martes 28 de julio durante una sesión solemne del Congreso de la República. Esta ceremonia marca el inicio oficial de su gestión como mandataria del Perú.

LEE MÁS: Keiko Fujimori: ¿Qué reuniones bilaterales sostuvo la presidenta electa un día antes de la transmisión de mando?

La sesión solemne se realizará a partir las 11:30 horas en el Palacio Legislativo, en la que se celebrará la transmisión del mando supremo de la nación a Fujimori Higuchi para el periodo 2026-2031.

Luego de la ceremonia en el Congreso, la presidenta se trasladará a Palacio de Gobierno, donde tomará juramento a los integrantes de su primer Gabinete Ministerial.