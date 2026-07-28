El presidente José María Balcázar participó en la Misa y Te Deum en su última actividad oficial. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
El presidente José María Balcázar participó en la Misa y Te Deum en su última actividad oficial. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Por Redacción EC

El presidente saliente José María Balcázar participó en la Misa y Te Deum en su última actividad oficial en la Catedral de Lima, en el marco de las conmemoraciones por el 205 aniversario patrio.

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