Francisco Rafael Sagasti Houchhausler, congresista, ingeniero, investigador y académico, jurará -a las 4 de la tarde- como nuevo presidente de la República. Asumirá la dirección del Gobierno de Transición hasta 28 de julio de 2021, en una ceremonia especial en la sede del Parlamento.

Sagasti -de 76 años- fue elegido el lunes titular del Congreso por 97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones y, por sucesión constitucional al no existir vicepresidentes, asume la jefatura del Estado, tras la renuncia de Manuel Merino.

El siguiente paso de Sagasti es nombrar a su primer ministro y a los demás miembros del Gabinete. Anoche, al ser consultado al respecto, se comprometió a formar un equipo plural “que pueda representar a la diversidad de la ciudadanía” en los ochos meses de gestión, pero no quiso mencionar ningún nombre. “Va a ser gente muy diversa, con experiencia distinta, queremos representar la pluralidad de puntos de vista, estamos atentos a incorporar personas de las distintas regiones del país”, señaló.

“No hemos puesto el criterio de si vamos o no a incluir a un parlamentario, no hemos puestos criterios rígidos, pero sí mantener en la medida de lo posible el equilibrio de género, que no es fácil cuando uno está buscando a personas con experiencia, conocimiento y dispuestas a un sacrificio por unos pocos meses que pueda interrumpir su carrera profesional o familiar”, expresó en Canal N.

Añadió que no se apresurará en tratar de armar rápidamente un gabinete porque la prensa o un “opinólogo” lo digan. “Vamos a hacer las cosas rápido, pero bien. Estamos pidiendo nombres a muchísimas personas y nos están llegando nombres que vamos a analizar con detenimiento y calma mañana”, dijo.

Fue una semana convulsionada para el país que se gatilló el lunes 9 con la decisión del Parlamento de vacar a Martín Vizcarra por incapacidad moral permanente. Esa medida y la asunción al cargo de Merino generaron el inmediato rechazo ciudadano y masivas movilizaciones de protesta. Durante la represión policial, dos jóvenes fueron asesinados: Jordan Inti Sotelo Camargo (24 años) murió por el impacto de proyectiles a la altura del corazón y Jack Bryan Pintado Sánchez (22 años) por 11 proyectiles en el rostro, cabeza y tórax.

#Comunicado I Citan a sesión del #PlenoVirtual para este martes 17 de noviembre a las 16:00. pic.twitter.com/qvy80ovUPf — Congreso del Perú (@congresoperu) November 16, 2020

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Francisco Sagasti: Renuncié a mi precandidatura a la vicepresidencia en el Partido Morado. Canal N