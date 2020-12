Conforme a los criterios de Saber más

A menos de un mes de haber asumido las riendas del Gobierno y en medio de un pedido de confianza por parte de su gabinete, el presidente Francisco Sagasti ha enfrentado un conflicto social de alta envergadura en Ica y el norte del país.

Y, si bien por el momento no se avistan enfrentamientos con el Congreso, cómo navegará el mandatario de transición los meses que quedan hasta el próximo 28 de julio del 2021 es aún incierto.

Ante ello, los politólogos Omar Awapara, Adriana Urrutia y Juan de la Puente analizan con El Comercio distintos escenarios.

1. ¿Cuáles serían las consecuencias de que el Gobierno use la fuerza ante una continuidad de conflictos?

Omar Awapara, politólogo

Si el Gobierno reprime los conflictos sociales, el Congreso tendría un elemento fuerte para censurarlo.

El principal problema que tiene Sagasti hoy no es el Congreso, sino la calle. Los conflictos sociales están escalando porque se está viendo una buena oportunidad para reclamar. Entonces, es posible que sean las protestas las que hagan insostenible el Gobierno. Si este reprime los conflictos, el Congreso tendría un elemento fuerte para censurar a la Mesa Directiva, con la excusa de que es un Gobierno represor.

Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia

El Parlamento no ha cambiado, lo que ha cambiado es el Ejecutivo.

El uso de la fuerza debe ser un escenario al cual ni siquiera se recurra, dado que Sagasti ha llegado al poder enmarcado en su capacidad de garantías democráticas. Sin embargo, el Parlamento no ha cambiado, lo que ha cambiado es el Ejecutivo. En ese sentido, los intereses del Parlamento que se hicieron visibles con la vacancia de Vizcarra siguen siendo los mismos: hacer prevalecer sus intereses.

Juan de la Puente, politólogo y abogado

Difícilmente habrá una extensión de las demandas del agro.

No creo que vaya a haber una extensión de la demanda rural o del agro, ni tampoco un uso excesivo de la fuerza. Va a haber escenarios autolimitados. Yo creo que la legitimidad del desbloqueo de carreteras por parte del Gobierno va a estar ligada a si la demanda es legítima o si más bien se trata de un bloqueo oportunista.

2. ¿Cuál es el riesgo para el Gobierno de que la conflictividad social escale?

Omar Awapara, politólogo

El riesgo de no hacer uso de la fuerza está en que aparezcan otros conflictos sociales y se genere una situación ingobernable.

No creo que sea posible gobernar un país así. Ese escenario probablemente desembocaría en la renuncia de Francisco Sagasti, que no solucionaría nada. El Gabinete de Violeta Bermúdez es muy técnico, pero sin peso político. En este momento, lo que se necesita es gente que esté negociando, levantando paros en la carretera.

Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia

La capacidad de convocatoria del Gobierno va a tener que crecer para evitar la inestabilidad.

El Gobierno tiene que ser hábil en convocar a la ciudadanía y a la sociedad civil. Esa capacidad de convocatoria va a tener que crecer en los próximos meses para evitar la precarización de la estabilidad del Gobierno. Se debe buscar un conjunto de coordinaciones multinivel que permita la puesta en agenda de las demandas de la sociedad civil.

Juan de la Puente, politólogo y abogado

El Gobierno debe tener una política de prevención de conflictos mucho más aguda.

El jueves, por primera vez, han aparecido conectados el Congreso, la calle y el Gobierno. Si es que no se abre un camino institucional para solucionar los conflictos sociales, podríamos tener más protestas. Por lo tanto, el Gobierno debería tener una política de prevención de conflictos mucho más aguda. De modo que vamos a continuar caminando de puntitas sobre una tierra caliente.

3. En caso no continúen los conflictos, ¿cuál será la relación entre el Ejecutivo y el Congreso?

Omar Awapara, politólogo

Los partidos han dado un paso atrás, aunque, si vuelven a leer mal la situación, podrían golpear.

Los partidos han dado un paso atrás, aunque, si vuelven a leer mal la situación, es cierto que podrían golpear. Sin embargo, sospecho que los conflictos sociales pueden golpear mucho a los partidos que habían quedado bien ante la población, como el Partido Morado, por lo que podría cambiar la lectura de los partidos que tienen más rechazo.

Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia

Si es que el Parlamento mantiene una agenda de intereses particulares, habrá confrontación.

Yo creo que aún hay muchos representantes que no están sabiendo leer ni su rol, ni sus deberes ni lo que el país requiere. Si es que el Parlamento está detrás de una agenda que prioriza sus intereses particulares por sobre una apuesta nacional, aquello que complejice el cumplimiento de esa agenda podría representar una búsqueda de confrontación.

Juan de la Puente, politólogo y abogado

Hay una distancia fría entre el Congreso y el Gobierno.

No creo que haya una tregua. Me parece que hay una distancia fría entre el Congreso y el Gobierno, y son poderes que están vigilándose mutuamente. Además, hay una sociedad que ha empezado a vigilar a los dos, una sociedad que impulsó a la gente a las calles, que impulsó la necesidad de que el Congreso le dé la confianza al Gabinete de Violeta Bermúdez.

4. ¿Qué tanto podría afectar la estabilidad del Gobierno la campaña electoral en curso?

Omar Awapara, politólogo

El lazo entre Sagasti y el Partido Morado es un flanco abierto.

Una forma de desestabilizar al gobierno es sugerir que, por ser parte de la plancha presidencial de Julio Guzmán, Sagasti no puede garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes. Mientras que el JNE no acepte su renuncia, ese lazo entre Sagasti y el Partido Morado es un flanco abierto que tiene por parte de los partidos que ver al partido de Guzmán como un rival en las elecciones del 2021.

Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia

El debate de la campaña se va a centrar en la confrontación con otros actores.

Lamentablemente, los 24 partidos que están en competencia tienen mucha dificultad de movilizar a sus bases y, por ende, la campaña va a consistir nuevamente en poner por delante figuras y no propuestas. En ese sentido, el debate se va a centrar en la confrontación con otros sectores políticos, entre ellos el gobierno, buscando mostrar una tensión para posicionar esta lógica personalista.

Juan de la Puente, politólogo y abogado

El resultado de la reactivación económica influirá en el voto.

La campaña se ha refundado, pues los partidos no van a poder rehuir del papel que tuvieron durante los sucesos de noviembre. Sin embargo, el resultado de la reactivación económica influirá en el voto: un resultado que no alcanza lo esperado podría alimentar en los electores la sensación de que deberían votar por opciones radicales. Si tenemos una reactivación con un camino más o menos certero, los electores no van a producir cambios bruscos.

