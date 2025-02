Desde su nombramiento como vocero de la Presidencia de la República el 3 de mayo del 2024, Fredy Hinojosa ha ofrecido solo 17 conferencias de prensa en Palacio de Gobierno, un promedio inferior a dos por mes. En ese período, dio respuestas esquivas, tuvo declaraciones contradictorias con el primer ministro Gustavo Adrianzén y fue vinculado a un caso de corrupción en el programa Qali Warma.

Además, en al menos dos conferencias tuvo que responder por cuestionamientos e investigaciones en su contra. La primera ocurrió el 25 de noviembre, cuando explicó por qué utiliza un vehículo oficial.

La segunda, el 31 de enero, se refirió a la investigación fiscal que enfrenta por presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y cohecho pasivo propio, relacionados con su gestión como director ejecutivo de Qali Warma entre marzo del 2019 y noviembre del 2023. Por este caso, el Poder Judicial ordenó el levantamiento de su secreto bancario.

CONFERENCIAS DE PRENSA DEL VOCERO PRESIDENCIAL

MES Nº DE CONFERENCIAS Mayo de 2024 5 Junio 2 Julio 2 Agosto 1 Septiembre 3 Octubre 2 Noviembre 1 Diciembre 0 Enero de 2025 1 Febrero 0 TOTAL 17

Respuestas vagas

En su segunda conferencia de prensa como vocero, el pasado 10 de mayo, se negó a responder sobre la detención preliminar que pesaba contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta.

En junio evitó comentar si el Ejecutivo evaluaba la reelección presidencial, luego de que el ministro Morgan Quero (Educación) mencionara el tema.

En octubre tuvo contradicciones con Adrianzén por una visita de la presidenta al balneario de Asia, al sur de Lima, por el caso del ‘cofre’.

EN VIDEO: evasivas y contradicciones

Fredy Hinojosa respondió con evasivas cuando fue consultado por la detención preliminar contra Nicanor Boluarte en mayo de 2024. Luego, en junio, evitó responder con claridad cuando la prensa le preguntó si la presidenta Dina Boluarte estaba pensando en la reelección. Por último, en octubre cayó en contradicciones por el caso 'cofre'.

En diciembre pasado no ofreció ninguna conferencia en Palacio. Solo respondió a la prensa en los alrededores de su vivienda en Pueblo Libre, cuando esta fue allanada por el Ministerio Público.

La intervención fiscal fue parte de un megaoperativo en 17 inmuebles vinculados a 14 investigados por las licitaciones que obtuvo la empresa Frigoinca en Qali Warma.

Aquella vez, la fiscalía también solicitó 10 días de detención preliminar contra Hinojosa, pero el Poder Judicial solo aprobó el allanamiento debido a la ley que prohíbe la detención preliminar en casos de no flagrancia.

La casa de Fredy Hinojosa, en Pueblo Libre, fue allanada como parte de la investigación del Caso Qali Warma el pasado 17 de diciembre. Foto: César Bueno / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

“No aclara nada”

El gobierno le encargó la vocería en mayo del 2024, en un contexto de alta desaprobación ciudadana contra la presidenta Dina Boluarte, quien enfrenta investigaciones fiscales por presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Hinojosa es jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República. En ese cargo fue designado en marzo de 2024 por la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Gustavo Adrianzén. Su desempeño como vocero es una labor adicional.

En opinión del analista político Gonzalo Banda, el vocero presidencial, en vez de ser una figura que facilite la comunicación, la distrae.

“Da respuestas esquivas, no aclara nada, no se sabe realmente cuál es su utilidad”, dijo en diálogo con El Comercio.

Para Banda, con la designación de Hinojosa como vocero, “la estrategia fue tratar de desviar la atención y los ataques que deberían recibir la presidenta, el presidente del Consejo de Ministros o sus ministros”.

El gobierno pretendía concentrar en una persona todos los ataques; que los asuma, los aguante y los neutralice, explicó Banda. Pero no ha funcionado “porque es un funcionario que no tiene peso político” .

Entre marzo y abril de 2024, el incremento en la desaprobación de Boluarte pasó de 85% a 88%, en medio del escándalo por el Caso Rolex, según encuestas de Datum Internacional para El Comercio.

Al mes siguiente, en mayo, Hinojosa asumió la vocería y dio cinco conferencias de prensa. Ese impulso inicial se perdió en los meses siguientes.

Además, el rechazo a la gestión de la mandataria continuó incrementándose. En junio, la desaprobación alcanzó el 91%. Luego llegó al 95% en diciembre, de acuerdo con estudios de Datum Internacional.

Intrascendente

Para Rober Villava, especialista en comunicación política, el gobierno buscó que Hinojosa asuma como escudero mediático, que dé la cara en momentos de crisis, pero no ha cumplido con ese rol.

“Cuando un gobierno entra en una situación de crisis, por lo general se genera incertidumbre. Y ahí, el objetivo de la comunicación política es reducir la incertidumbre en la población. ¿El vocero cumplió ese rol? La respuesta es no”, dijo en diálogo con El Comercio.

Villalva señaló que la escasez de conferencias de prensa de Hinojosa demuestra que el gobierno considera la comunicación como algo secundario.

“Desde mayo pasado, que fue incorporada la figura del vocero presidencial, la idea fue que contribuya a que mejore la imagen positiva del gobierno o reduzca la imagen negativa. Pero eso no ha ocurrido”, señaló.

"La vocería presidencial ha pasado como algo intrascendente en el gobierno" Rober Villalva, especialista en comunicación política

La politóloga Katherine Zegarra agregó que Hinojosa asumió la vocería cuando era evidente que las declaraciones que daba Boluarte empezaban a volverse en su contra.

En marzo pasado, Boluarte se enredó y cayó en contradicciones al intentar explicar el origen de los relojes Rolex que lucía. Primero afirmó que todo lo que poseía era fruto de su esfuerzo, ya que trabajaba desde los 18 años. Incluso añadió que uno de los relojes era “de antaño”. Más tarde, terminó asegurando que pertenecían a su “wayki”, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien se los había entregado “en calidad de préstamo”.

La mandataria no solo evita responder las preguntas de la prensa. En noviembre pasado canceló a último momento su participación en la Cade Ejecutivos 2024 para, según fuentes de El Comercio, evitar exponerse. La presidenta no quería responder preguntas, sino solo dar un discurso, precisaron las fuentes.

Zegarra señaló: “La persona que [Boluarte] eligió para el trabajo de imagen pública y comunicación no está a la talla, no tiene esas habilidades. [...] No está logrando brindarle información a la ciudadanía, pero tampoco está apoyando a la imagen del gobierno. [...] Está claro que resta”.

"Las cifras que muestras, que en promedio da dos conferencias por mes, demuestran que no está cumpliendo mínimamente su rol como vocero presidencial" Katherine Zegarra, politóloga

Asegura que no es una labor diaria

Hinojosa respondió El Comercio que solo asume la vocería presidencial de manera eventual, “cuando se considere necesario”.

“En Palacio de Gobierno no existe el cargo de ‘vocero presidencial’. La estructura de nuestra administración prioriza la eficiencia y la austeridad. El jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia de la República asume, entre sus múltiples funciones, la actividad denominada vocería cuando se considera necesario informar sobre las actividades presidenciales que benefician directamente a la ciudadanía”, señaló mediante un mensaje remitido a este Diario mediante la oficina de Comunicaciones de Palacio de Gobierno.

El vocero también respondió a las críticas por su bajo número de apariciones públicas. Justificó que cada encuentro con los medios responde a una necesidad específica y que su labor no es rutinaria. “Estas acciones de vocería no representan ningún costo adicional para el Estado. Se activan únicamente cuando es necesario informar a la población sobre las acciones de la Presidenta”, sostuvo

Más información