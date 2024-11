El vocero de la presidencia, Fredy Hinojosa, utiliza un vehículo oficial del Estado para trasladarse, reveló el programa “Punto Final” este domingo.

Se trata del vehículo de placa EGU897 que, de acuerdo con los Registros Públicos, pertenece a la exclusiva flota de los autos asignados al Despacho Presidencial.

El auto sería utilizado como movilidad personal de Hinojosa, pues es empleado regularmente para recogerlo en su domicilio y llevarlo a Palacio de Gobierno, de acuerdo con “Punto Final”, que siguió sus recorridos durante más de un mes.

Hinojosa utilizó el vehículo los días 11 y 16 de octubre, 5, 8, 14, 21 y 22 de noviembre. En todos los casos, el auto lo recogió en su domicilio.

Víctor Andrés García Belaunde, exsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros y excongresista, señaló que a Hinojosa no le corresponde el uso de un vehículo oficial. “No es parte de la estructura del Estado. No es parte de la burocracia del Estado. No es un funcionario público de carrera. Por lo tanto, no tendría por qué tener ese tipo de atribuciones de esa naturaleza”, dijo.

En opinión de García Belaunde, “hay un abuso y mal uso de los recursos del Estado. Y, sobre todo, dando una pésima imagen a la población que cada día cree menos en el gobierno y en los funcionarios del Estado.

José Elice, exsecretario de Palacio de Gobierno, agregó que el empleo de los vehículos oficiales está reglamentado. “Un mal uso es cuando este reglamento no se cumple y se utiliza para fines privados que no tienen que ver con la función que cumplen quienes trabajan en el despacho presidencial”, señaló.

Elice señaló que, de forma eventual, se solicitan los vehículos por “alguna actividad especial que requería acompañar al presidente de la República”. Precisó que “de ninguna manera” el empleo de los autos es permanente para el secretario de Palacio.

¿Qué dice la norma?

La directiva N°008-2017, referida a los lineamientos para la administración de vehículos en el despacho presidencial que se encuentra vigente, menciona los tres casos para facilitar los servicios de movilidad de esta flota. El primero es para los servidores de la entidad que requieran realizar alguna comisión de servicio fuera de la institución, para la documentación que se tramita ante la oficina de atención al ciudadano y trámite documentario, y para el traslado de materiales y bienes muebles.

El área de Prensa de Palacio de Gobierno manifestó que, según la Ley de Presupuesto Público del 2024, le corresponde al jefe del gabinete técnico la asignación de un vehículo del Estado por ser un alto funcionario en actividad.

No obstante, la abogada Cecilia Ruiz, especialista en Derecho Administrativo y Contrataciones con el Estado, señaló: “Las normas en este caso son bastante claras. Las normas de este año preconizan el tema del ahorro y preconiza el tema de uso exclusivo para actos de carácter oficial, para actos asignados con la función pública que ejerce este servidor”.

Al ser consultado sobre el tema, Fredy Hinojosa decidió guardar silencio y se subió raudamente al vehículo oficial.