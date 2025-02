El vocero del Despacho Presidencial, Fredy Hinojosa, se pronunció sobre el levantamiento de su secreto bancario, aprobado por el Poder Judicial en el marco de una investigación por una presunta organización criminal en Qali Warma”, y dijo que no permitirá que se le utilice como un “chivo expiatorio”.

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, indicó que los hechos materia de investigación por parte del Ministerio Público datan del 2023, pese a que dejó el cargo un año antes y que luego otros ocho funcionarios lo ejercieron.

“No permitiré que se me utilice como chivo expiatorio para desviar la atención de los verdaderos responsables, ya que esa denuncia ha sido formulada el año 2024 en relación a hechos que se iniciaron el año 2023. Mi persona ha desempeñado el cargo en ese programa hasta el año 2022, después de haber cesado en el cargo me sucedieron más de ocho directores ejecutivos y antes de que asumiera el cargo me precedieron otros tantos”, expresó.

“Sin embargo, al único que se le incorpora en esa investigación es a mi persona. ¿Saben por qué? Se los voy a decir. Por ejercer el cargo de jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República y por haber realizado actividades comunicacionales denominadas vocería”, agregó.

En ese sentido, Hinojosa Angulo atribuyó la investigación de la fiscalía en su contra a un “ataque” contra la presidenta Dina Boluarte y dijo que se utiliza su figura para tal fin.

“Se trata pues, evidentemente, de un ataque a la presidente de la república utilizando la figura del jefe de gabinete técnico. Las imputaciones, las mismas que han sido trascendidas a los medios de comunicación, son muy puntuales y las mismas se desvanecen rápidamente”, aseveró.

Del mismo modo, Hinojosa manifestó que el levantamiento del secreto y de las comunicaciones son “actos regulares” en la investigación, por lo que pidió no “magnificar un acto procedimental” y mucho menos “afectar la reputación y la honorabilidad de cualquier ciudadano”.

“En mi caso tengo más de 20 años de ejercicio profesional en cargos de confianza, al servicio del Estado, donde se ha evidenciado permanentemente una conducta de transparencia”, enfatizó.

El vocero presidencial también negó que Qali Warma haya generado un registro de productores a través del cual se incorporó a la empresa Frigoinca para obligar a los proveedores a comprarles los alimentos.

“Esta situación es absolutamente falsa y lo más importante, toda información que poseen las entidades públicas es precisamente de carácter público y ustedes pueden verificar que no hubo ningún registro de productores, mucho menos incorporando a determinadas empresas”, acotó.

“La empresa Frigoinca no suscribió ningún contrato, no fue proveedora del programa Qali Warma, de tal manera que se desvanecen rápidamente estas imputaciones del Ministerio Público”, sentenció.