La presidenta Keiko Fujimori aseguró que la liberación del expresidente Ollanta Humala respondía a una lógica jurídica al ser “temas bastantes similares” con el proceso penal de “financiamiento de campañas políticas” que ella enfrentó desde el año 2019 y que fue archivado.

“En el caso del expresidente Ollanta Humala y en mi caso fueron temas bastantes similares por un tema de campaña política. Si mi caso se archivó era lógico que en el caso de él también ocurriera lo mismo”, declaró a la prensa durante su visita al Vraem. “Yo saludo que hoy finalmente él esté en libertad”, agregó.

Ollanta Humala salió de prisión por orden del Poder Judicial y tras fallo del TC Foto: Cesar Bueno / @photo.gec

La mandataria instó a las autoridades del sistema judicial a enfocar sus esfuerzos en el combate a la delincuencia común. “Esperamos que el sistema de administración de justicia ponga todo su esfuerzo a donde la ciudadanía está reclamando que es enfrentar y capturar a los delincuentes”, apuntó

¿Por qué se condenó al expresidente Ollanta Humala?

El expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, fueron investigados por los presuntos aportes ilícitos recibidos a favor del Partido Nacionalista para las campañas electorales de 2006 y 2011. La Fiscalía imputó a la expareja presidencial el delito de lavado de activos, sosteniendo que la agrupación habría ingresado dinero no declarado procedente del gobierno de Venezuela y de la constructora brasileña Odebrecht.

En el caso de la presidenta Keiko Fujimori y su agrupación política de Fuerza Popular, la Fiscalía siguió un proceso por presunta organización criminal orientada al lavado de activos, derivado de la captación de fondos no declarados para las campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Durante las indagaciones, el fiscal José Domingo Pérez sostuvo que la agrupación política empleó mecanismos de fraccionamiento de aportes y falsos aportantes para ingresar millonarias sumas de dinero.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) determinó que los hechos imputados —relacionados con la recepción de aportes de campaña previos a la sanción de la ley que penaliza específicamente dicha conducta— no constituían delito de lavado de activos bajo el marco legal vigente al momento de los hechos, dictaminando así el sobreseimiento y archivamiento definitivo del caso.

Así mismo, el TC declaró fundado un hábeas corpus a favor del expresidente Humala y ratificó que los aportes de campaña no configuran dicho delito.