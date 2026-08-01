La mandataria instó a las autoridades del sistema judicial a enfocar sus esfuerzos en el combate a la delincuencia común. Foto: composición GEC
La mandataria instó a las autoridades del sistema judicial a enfocar sus esfuerzos en el combate a la delincuencia común. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori aseguró que la liberación del expresidente Ollanta Humala respondía a una lógica jurídica al ser “temas bastantes similares” con el proceso penal de “financiamiento de campañas políticas” que ella enfrentó desde el año 2019 y que fue archivado.

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