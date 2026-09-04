El Consejo de Ministros que lidera Luis Galarreta sesiona hoy viernes 4 de setiembre desde las 6 p.m. en el Palacio de Gobierno de Lima. Esta cita de carácter ordinario reúne a los integrantes del gabinete para evaluar, entre otros puntos, la Política General del Gobierno.

Según la agenda oficial, esta iniciativa está comprendida en un proyecto de Decreto Supremo que aprueba esta política para el periodo 2026-2031 y busca “ordenar el Estado para recuperar la seguridad, destrabar el crecimiento y convertir las decisiones públicas en resultados, propuesto por la Presidencia del Consejo de Ministros”.

Horas atrás, la presidenta Keiko Fujimori participó en actividades oficiales visitando el BAP Paita en la Base Naval del Callao, acompañada por los ministros Rafael Belaúnde y Marco Vinelli.

La agenda de trabajo del Consejo de Ministros de este viernes incluye la presentación de un reporte sobre el cumplimiento del Plan Multisectorial ante Lluvias Intensas. La Presidencia del Consejo de Ministros expondrá las acciones preventivas frente a riesgos climáticos ejecutadas durante el primer semestre del año 2026.

Primera página de la agenda del Consejo de Ministros del 4 de setiembre 2026.

El Ministerio de la Mujer expondrá las respuestas del sector frente a los casos de violencia sexual contra menores en Condorcanqui. Por su parte, el Ministerio del Interior presentará el proyecto de ley que facilita el chatarreo de vehículos de la Policía Nacional.

El gabinete analizará las solicitudes de prórroga del estado de emergencia para distritos de Chupaca y Huancayo afectados por movimientos sísmicos. Asimismo, el Ministerio de Defensa someterá a votación la resolución legislativa que autoriza el ingreso de personal militar extranjero al territorio nacional.

Pedido de facultades legislativas en trámite ante el Congreso

El Ejecutivo espera el pronunciamiento de la Cámara de Diputados sobre la delegación de facultades legislativas solicitadas por un plazo de 120 días. La Comisión de Constitución se declaró en sesión permanente el 31 de agosto de 2026 para agilizar el estudio de esta propuesta.

El pedido gubernamental comprende un total de 66 medidas para combatir el crimen organizado y dinamizar la economía de las pequeñas empresas. Actualmente el trámite se encuentra en la Comisión de Constitución y, según detalló el presidente del Senado, Miguel Torres (Fuerza Popular), espera la opinión de al menos otras ocho comisiones más.