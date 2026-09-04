El Consejo de Ministros se reunirá este viernes a las 6 p.m. según la agenda oficial. (Foto: PCM)
El Consejo de Ministros se reunirá este viernes a las 6 p.m. según la agenda oficial. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El Consejo de Ministros que lidera Luis Galarreta sesiona hoy viernes 4 de setiembre desde las 6 p.m. en el Palacio de Gobierno de Lima. Esta cita de carácter ordinario reúne a los integrantes del gabinete para evaluar, entre otros puntos, la Política General del Gobierno.

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