César Astudillo asume el Ministerio del Interior en el gabinete de Luis Galarreta. (Foto: Captura/América Noticias)
César Astudillo asume el Ministerio del Interior en el gabinete de Luis Galarreta. (Foto: Captura/América Noticias)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento este martes 28 de julio a César Astudillo como nuevo ministro del Interior, durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno como parte de la conformación del gabinete ministerial presidido por Luis Galarreta.