La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento este martes 28 de julio a César Astudillo como nuevo ministro del Interior, durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno como parte de la conformación del gabinete ministerial presidido por Luis Galarreta.
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento este martes 28 de julio a César Astudillo como nuevo ministro del Interior, durante una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno como parte de la conformación del gabinete ministerial presidido por Luis Galarreta.
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Astudillo, general de división en retiro y actual senador de la República, asumió la conducción del Ministerio del Interior tras prestar juramento ante la jefa de Estado.
El nuevo titular del sector es doctor en Seguridad y Desarrollo y magíster en Administración. Durante su trayectoria profesional ocupó los cargos de comandante general del Ejército y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Asimismo, participó en operaciones militares como el conflicto del Cenepa y el rescate de rehenes durante la operación Chavín de Huántar, desempeños vinculados a la seguridad y defensa nacional.
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Con su incorporación al gabinete de Luis Galarreta, Astudillo asumirá la responsabilidad de dirigir las políticas del Ministerio del Interior durante el inicio de la gestión de la presidenta Keiko Fujimori.
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