Ernesto Álvarez juró ante la presidenta Keiko Fujimori como ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) en el gabinete que lidera Luis Galarreta. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno. El jurista juramentó de manera virtual.

Ernesto Álvarez es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, con especialización en Derecho Político por la Universidad de Navarra y estudios de posgrado en Derechos Humanos en American University, así como en justicia constitucional en la Universidad de Pisa. Se desempeña como profesor principal en la Facultad de Derecho de la USMP, donde ha ocupado cargos académicos como director de investigación jurídica y coordinador del doctorado.

Ernesto Álvarez, presidente del Consejo de Ministros. Foto: GEC.

Fue magistrado del Tribunal Constitucional entre 2007 y 2014, llegando a presidirlo en 2012, y recientemente se desempeñó como Presidente del Consejo de Ministros entre 2025 y 2026. Su trayectoria ha sido reconocida con la condecoración “Vicente Morales y Duárez” del Colegio de Abogados de Lima.

Mensaje a la Nación

Tras jurar al cargo para el periodo gubernamental 2026-2031, la presidenta Keiko Fujimori brindó un mensaje a la Nación ante el Congreso con motivo de Fiestas Patrias, que duró aproximadamente 45 minutos.

La mandataria expuso los siete ejes que marcarán el rumbo de su gobierno y detalló las principales medidas que impulsará en cada uno de ellos. Entre ellos están:

Fenómeno El Niño y seguridad ciudadana Relanzamiento del PRONAA, Beca 18 y Pensión 65 Obras de infraestructura Simplificación del funcionamiento del Estado Incremento del sueldo mínimo y bono compensatorio para las Mypes Fortalecimiento del Estado de derecho, la democracia y las instituciones Fortalecimiento de la política exterior

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