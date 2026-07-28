Ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Calderón. Foto: GEC
Ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Calderón. Foto: GEC
Por Redacción EC

Ernesto Álvarez juró ante la presidenta Keiko Fujimori como ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) en el gabinete que lidera Luis Galarreta. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno. El jurista juramentó de manera virtual.

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