José Antonio Chang juró como ministro de Educación. (Fotos: Hugo Pérez / @photo.gec)
José Antonio Chang juró como ministro de Educación. (Fotos: Hugo Pérez / @photo.gec)
Por Redacción EC

José Antonio Chang Escobedo juró como ministro de Educación ante la presidenta Keiko Fujimori como ministro de Educación (Minedu) en el gabinete que lidera Luis Galarreta. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno.

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