José Antonio Chang Escobedo juró como ministro de Educación ante la presidenta Keiko Fujimori como ministro de Educación (Minedu) en el gabinete que lidera Luis Galarreta. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno.
José Chang es ingeniero industrial por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios doctorales en Administración y Dirección de Empresas en el programa ESAN–ESADE, un Master of Education por la Universidad de Hartford y doctorado en Educación por la misma Villarreal.
Desde 1996 se desempeña como rector de la Universidad de San Martín de Porres, consolidándose como un referente en la gestión académica.
En el ámbito público, fue Ministro de Educación entre 2006 y 2011 y Presidente del Consejo de Ministros entre 2010 y 2011.
Ha sido condecorado con la Orden “El Sol del Perú” en el grado de Gran Cruz y es reconocido por su liderazgo y aporte al desarrollo educativo y tecnológico del país.
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