La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento a Rafael Jorge Belaúnde Llosa como ministro de Defensa en el gabinete que lidera Luis Galarreta. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno.

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¿Quién es Rafael Belaunde, el nuevo ministro de Defensa?

El economista Rafael Belaunde cuenta con formación profesional por la Universidad de Lima y registra una trayectoria en la administración estatal y el ámbito empresarial privado.

En el año 2020, Belaunde ejerció la titularidad del Ministerio de Energía y Minas y encabezó las gestiones de la cartera y los mecanismos de coordinación entre el Estado y el sector privado . Asimismo, ocupó responsabilidades operativas e institucionales en la Defensoría del Pueblo y el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).

En el sector privado, el ministro ha desempeñado como gerente en diversas corporaciones dedicadas a los rubros de desarrollo inmobiliario, consultoría territorial, saneamiento y remediación ambiental, así como en firmas de fondos de inversión .

Keiko Fujimori y su Mensaje a la Nación

La presidenta del Perú Keiko Fujimori se dirigió a la ciudadanía mediante el ya tradicional Mensaje a la Nación en el Congreso de la República. Allí, la lideresa de Fuerza Popular estuvo acompañada de Luis Galarreta Velarde (primer vicepresidente) y Miguel Torres Morales (segundo vicepresidente).

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