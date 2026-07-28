Belaunde ejerció la titularidad del Ministerio de Energía y Minas en el año 2020, periodo en el que encabezó las gestiones de la cartera y los mecanismos de coordinación entre el Estado y el sector privado. Foto: GEC
Belaunde ejerció la titularidad del Ministerio de Energía y Minas en el año 2020, periodo en el que encabezó las gestiones de la cartera y los mecanismos de coordinación entre el Estado y el sector privado. Foto: GEC
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento a Rafael Jorge Belaúnde Llosa como ministro de Defensa en el gabinete que lidera Luis Galarreta. La ceremonia se realizó este martes 28 de julio en Palacio de Gobierno.

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