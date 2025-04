El Gobernador regional de San Martín, Walter Grundel, consideró que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte “tiene preferencias más al sur y a sus allegados” en el otorgamiento de presupuesto público, en clara referencia a su par de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, implicado en el caso “Rolex”.

Durante una actividad oficial, el pasado 8 de abril, la autoridad regional dijo sospechar de presuntos “arreglos” y que el Ejecutivo lo “hace a un lado” y le “cierra las puertas” porque no se presta a eso.

“Nos hace a un lado el Ejecutivo porque en la Ley de Presupuesto estos del Gobierno no nos han dado nada y le he reclamado a la presidenta, le he reclamado al Ejecutivo, al ministro de Economía y Finanzas”, expresó.

“Lo que veo es que este Gobierno tiene preferencias más al sur y a sus allegados. Creo que hay arreglos, supongo yo. Yo no me presto a eso, por eso no me dan nada y eso es lo que me da cólera a mí. Al que trabaja honestamente le cierran la puerta y eso no puede ser así”, agregó.

Recordó que el próximo 15 de abril se llevará a cabo en Ica el octavo Consejo de Estado Regional, donde asistirán representantes de los gobiernos regionales para reunirse con la mandataria, su equipo técnico y todos sus ministros, al cual no asistirá como medida de protesta.

“Hemos reclamado desde que entré como gobernador que nos den algún proyecto. Ni michi, nada. Le he reclamado: ‘tenemos todo listo’, solamente nos dicen: ‘te vamos a acompañar, pero para que tu expediente esté bien hecho’, pero nada de presupuesto. Yo no trabajo así”, manifestó.

“Tenemos que cambiar la cara del país, del Ejecutivo, del Legislativo porque estamos peor de lo peor. Estoy bien disgustado y como protesta no voy a ir al CER. Ese es otro engaño más que nos hace la presidenta. Yo no estoy de acuerdo. Nos apoya o sino nada”, sentenció.

Las críticas de Grundel contra Boluarte Zegarra se produce casi un mes después de reunirse con la mandataria en Palacio de Gobierno, el pasado 12 de marzo.

En el encuentro se acordó que, con el respaldo del Gobierno y de los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Vivienda y equipos técnicos de Salud, se impulsará la ejecución de “proyectos fundamentales” para la región San Martín.

Oscorima y el caso Rolex

Cabe recordar que el último viernes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó, por mayoría, el informe favorable para Dina Boluarte en el Caso Rolex, pese a las pruebas presentadas por la Fiscalía y que involucran a Wilfredo Oscorima.

En mayo del 2024, el entonces titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, planteó formalmente la denuncia contra Boluarte como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio.

El argumento de Chacón es que con esta denuncia no se respeta el artículo 117 de la Constitución donde se precisan los delitos por los cuales puede ser denunciada la persona a cargo de la Presidencia de la República.

En abril del 2024 la propia jefa de Estado reveló que el gobernador regional de Ayacucho fue quien le entregó los costosos relojes en calidad de “préstamo”.

Según la Fiscalía, Oscorima Núñez habría entregado en “donación” tres relojes Rolex, una pulsera con diamantes y unos aretes de argollas con diamantes a Boluarte Zegarra a cambio de que, en su calidad de presidenta de la República, utilice su poder para entregar mayor presupuesto a la región Ayacucho a través de normas y decretos de urgencia.

En tanto, la mandataria es investigada por presuntamente haber incrementado ilícitamente su patrimonio respecto a sus ingresos legítimos, a través de tres relojes de la marca Rolex, valorizados en US$ 32 mil dólares; y joyas valorizadas en US$161 mil 700.

A Dina Boluarte también se le sindica de haber omitido consignar en su declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas, correspondiente a los años 2021-2023, los tres relojes Rolex.