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Resumen

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El Gobierno dispuso el cambio en la jefatura del Organismo de Estudios y Diseño de Proyectos de Inversión (OEDI), luego de los cuestionamientos surgidos en torno a la gestión de Jenny Patricia Ocampo Escalante.

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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.