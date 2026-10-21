El premier Luis Galarreta, acompañado de ministros de Estado, ofreció una conferencia de prensa tras la aprobación de las facultades legislativas. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)
El premier Luis Galarreta, acompañado de ministros de Estado, ofreció una conferencia de prensa tras la aprobación de las facultades legislativas. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)
Por Redacción EC

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que el Gobierno prevé tener listos los decretos legislativos derivados de las facultades aprobadas por el Senado en un plazo de entre 10 y 12 días.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo: