El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que el Gobierno prevé tener listos los decretos legislativos derivados de las facultades aprobadas por el Senado en un plazo de entre 10 y 12 días.

El jefe del gabinete aseguró que el Ejecutivo empleará las atribuciones concedidas para atender los asuntos prioritarios de su gestión.

“ Hay que dejar constancia (...) Tienen que pasar unos 10 o 12 días, para tener los decretos legislativos, y lo que no vaya por decreto legislativo, pues irá por decreto de urgencia, hasta donde podamos llevar por decreto de urgencia. Lo demás tendremos que enviar los proyectos de ley que ojalá que esta vez tengan un poco más de apresuramiento ”, señaló.

Añadió que el Ejecutivo ahora tendrá la tarea de hacer un uso efectivo de las facultades otorgadas, aunque, ciertamente estás son “pocas”.

“ Nosotros vamos a hacer un uso efectivo y contundente de las facultades que nos han entregado, esas pocas facultades, para enfrentar lo que tenemos que enfrentar ”, declaró.

“A nombre de la presidenta Keiko Fujimori, quédense tranquilos que vamos a hacer todo lo que ofrecimos en campaña, nos va a costar un poco más de tiempo por la mezquindad de algunos, pero lo vamos a hacer”, aseguró.

Facultades aprobadas

Este miércoles, el pleno del Senado de la República aprobó, por mayoría, el dictamen de la Comisión de Constitución que otorga al Gobierno facultades especiales para legislar en 27 materias referidas a la lucha contra la criminalidad y al fenómeno El Niño.

Fueron 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones. Respaldaron el dictamen senadores de Fuerza Popular (22), Renovación Popular (8) y Obras (3), así como 2 legisladores del Partido del Buen Gobierno.

En contra se pronunciaron Juntos por el Perú (14) y Ahora Nación (4). En abstención votaron 5 senadores del Buen Gobierno y 1 de Obras.