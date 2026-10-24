Keiko Fujimori viajará a El Salvador y España con ministros. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori viajará a El Salvador y España con ministros. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

El Ejecutivo autorizó la salida al exterior de los ministros Ernesto Álvarez y Carlos Espá, junto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General César Briceño Valdivia. Las resoluciones oficiales detallan las comisiones de servicio para que participen en las actividades oficiales en El Salvador y España con la presidenta Keiko Fujimori.

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