El Ejecutivo autorizó la salida al exterior de los ministros Ernesto Álvarez y Carlos Espá, junto al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General César Briceño Valdivia. Las resoluciones oficiales detallan las comisiones de servicio para que participen en las actividades oficiales en El Salvador y España con la presidenta Keiko Fujimori.

El canciller Carlos Espá viajará a San Salvador y al municipio de Tecoluca del 28 al 31 de octubre para profundizar el diálogo político y la cooperación con El Salvador. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Antonio Vinelli Ruiz, asumirá la gestión del despacho de Relaciones Exteriores mientras dure esa ausencia.

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El mismo canciller Carlos Espá cumplirá una segunda misión oficial a Lisboa, Carcavelos y Madrid del 1 al 6 de noviembre. El titular de Cancillería participará en el Foro EuroAmérica en territorio portugués y asistirá a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en España.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, integrará la delegación en El Salvador del 28 al 31 de octubre para abordar temas de seguridad penal. El Supremo Gobierno encargó el despacho de Justicia al ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo Alemán, durante esa ausencia.

De otro lado, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General César Briceño Valdivia, viajará a la ciudad de Madrid del 27 al 31 de octubre. Dos oficiales del Ejército Peruano acompañarán a la autoridad militar en las reuniones con el Estado Mayor de la Defensa de España.

Las comisiones oficiales evaluarán modelos de gestión penitenciaria y mecanismos de lucha contra la delincuencia transnacional. El Estado salvadoreño cubrirá los gastos por concepto de alojamiento de los ministros peruanos durante la estancia oficial.

Senado autoriza viaje de Keiko Fujimori a El Salvador y España

El pleno del Senado autorizó la salida del país de la presidenta Keiko Fujimori para realizar dos visitas oficiales consecutivas al extranjero. La resolución parlamentaria fijó el desplazamiento a El Salvador del 28 al 31 de octubre y la estancia en España del 2 al 6 de noviembre.

El Poder Ejecutivo sustentó la visita a San Salvador en la reunión con el mandatario Nayib Bukele y en las inspecciones al Centro de Confinamiento del Terrorismo y al Hospital Rosales. El Gobierno justificó el viaje a Madrid por la participación de la jefa de Estado en la Trigésima Cumbre Iberoamericana.