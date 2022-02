Conforme a los criterios de Saber más

Unidad de Investigación

Un día después de la intempestiva visita del presidente Pedro Castillo a la sede del Ministerio de Justicia, el jueves último empezó a circular la versión de la posible salida de la jefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Susana Silva, por negarse a redimir la condena de Antauro Humala, de forma irregular, quien se encuentra recluido desde el 2005 por el asesinato de cuatro policías durante el ‘andahuaylazo’.

Fuentes del sector Justicia confirmaron a El Comercio que el recurso con el que el se pretendería excarcelar al líder etnocacerista es la redención de la pena, procedimiento iniciado por su defensa legal en noviembre pasado.

Con ese fin, el hermano del exmandatario Ollanta Humala requiere que el INPE elabore un informe que convalide su pedido.

De acuerdo con las fuentes, ante la negativa de Silva, el Ministerio de Justicia está evaluando su remoción y nombrar como titular del INPE a alguien “más flexible” y que avale la mencionada solicitud.

Mediante ese beneficio penitenciario, el etnocacerista busca que sus días de trabajo en el penal sean contabilizados, y de esa manera salir de prisión antes de enero del 2024, cuando debe finalizar su condena de cárcel.

En el 2009, Antauro Humala fue sentenciado a 25 años de reclusión por homicidio, secuestro y rebelión. En el 2011, su pena se redujo a 19 años, tras una revisión del caso por parte de la Corte Suprema.

“Estamos a la espera de que se concrete la solicitud porque el tiempo de respuesta ya venció”, dijo Carmen Huidobro, abogada de Humala, en declaraciones a este Diario.

Para la defensa legal del etnocacerista, la condena de 19 años ya está cumplida, pues consideran que si se suman las horas de trabajo y de estudios realizados en prisión, la sentencia debería reducirse en dos años y seis meses.

“Mi patrocinado viene cumpliendo 17 años [de prisión]. Con la aplicación del beneficio de la redención de la pena, que sería entre dos años, seis meses y unos días, da un total de 19 años, seis meses y unos días de pena cumplida”, sostuvo.

La abogada Huidobro manifestó también que el Consejo Técnico Penitenciario del penal Ancón II tiene la solicitud pendiente de revisión hace más de dos meses.

“El trámite regular es menos de un mes. Para la libertad por redención por trabajo, solamente se arma un cuadernillo, que lo hace el propio INPE, es decir, el consejo del penal”, refirió.

Solicitud de redención de pena fue presentada el 29 de noviembre último.

Añadió que si la resolución de la autoridad penitenciaria rechaza su pedido, acudirán a las instancias judiciales.

“Si nos responden con una negativa, seguiremos el proceso en el Poder Judicial, vía el recurso de hábeas corpus. Entendemos que a nivel judicial se aplicaría el cómputo de redención de la pena y Antauro Humala saldría en libertad. No necesitamos la figura de reducción de condena ni nada por el estilo”, aseveró la representante legal del etnocacerista.

Por su parte, el abogado penalista Carlos Caro argumentó que hay límites en la aplicación del beneficio penitenciario de la redención de la pena.

“En el caso de Humala Tasso, él tiene una condena por asesinato. Por este delito hay una prohibición de beneficios. Habiendo una prohibición de beneficios penitenciarios, ahí hay una primera limitación para el otorgamiento”, comentó en diálogo con El Comercio.

Agregó que el beneficio penitenciario no es un derecho del reo, pues “no hay un derecho a exigir la libertad, siempre que se cumpla el plazo total de la pena. No existe la obligación legal de que se le conceda la libertad a alguien. Para que, como en este caso Humala, se le otorgue la libertad, debe cumplir una serie de exigencias”.

—Trama del Ejecutivo—

El especialista Caro consideró que sí existe una supuesta estratagema en el gobierno de Pedro Castillo para excarcelar a Humala.

“Toda esa trama partiría del Ejecutivo, pero eso lo tiene que aprobar un juez, porque por más informe favorable del INPE que exista en el Ministerio de Justicia, a nivel judicial se lo pueden negar porque pueden disponer que debe cumplir su pena hasta el último día, debido a que el delito es grave”, anotó.

El abogado refirió que de confirmarse una injerencia del Poder Ejecutivo, podrían configurarse los delitos de abuso de autoridad, contra la administración pública.

“El único que lo puede liberar es el juez. El único que decide acá es el juez. El INPE recomienda. Uno de los requisitos para ello es el informe del INPE, pero es un requisito más. El juez tiene que hacer una audiencia”, aseveró el abogado penalista.

En tanto, en diálogo con El Comercio, la congresista Susel Paredes señaló que lo que se pretende es presionar para que se emita un informe desde el INPE a favor de Humala Tasso.

“Quieren que la presidenta del INPE avale que sí cumple con los días, cuando hay un informe que dice que no cumple […] Lo que sé es que están presionando a una buena funcionaria como Susana Silva, que ha tenido una buena gestión en el INPE, para que la redención de la pena proceda”.

De otro lado, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, ironizó al ser consultado sobre la posible liberación de Antauro Humala.

“Como no se puede por ley, voy a hacer que salte una pared y en ese momento voy a hacer que toda la policía se vaya a almorzar y pediré un taxi para que salga de prisión”, manifestó.

Respecto al pronunciamiento del ministro Torres, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, dijo lo siguiente: “Ya no me sorprende nada de lo que viene del ministro”. Luego, calificó de “inviable” la posibilidad de liberar al líder etnocacerista.

“Todas las semanas hay una declaración fuera de lugar. Creo que él como hombre de derecho sabe que eso no se puede, es inviable. Espero que respete los tantos años de estudio y trayectoria que tiene y se comporte como un abogado”, apuntó la titular del Legislativo.

¿Qué es la redención de la pena?

Consultado por El Comercio, el abogado penalista Carlos Caro explicó en qué consiste la figura legal a la cual pretende acceder el recluido Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, para ser excarcelado del penal de Ancón II.

“La redención de la pena implica una suerte de perdón judicial. Tiene que haber una opinión previa favorable del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que luego es evaluada por un juez”, indicó.

Es un beneficio penitenciario a través del cual un interno puede reducir los días de prisión efectiva de su condena mediante el trabajo o la educación, según la norma penal.

Caro añadió que la redención de la pena es diferente al indulto y la conmutación de la pena, que puede significar un canje entre la pena y alguna obligación que el reo pueda cumplir.

La defensa legal de Humala sostiene que su patrocinado tiene acumuladas más de 3.600 horas de trabajo. Y plantea que este tiempo podría convertirse en días de libertad, alrededor de dos años y medio menos en la cárcel.

Más información

- Antauro Humala está condenado por el asesinato de cuatro policías durante la toma de una comisaría en Andahuaylas (Apurímac), durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

- Está recluido en el penal Ancón I y debe cumplir una condena de 19 años de prisión hasta enero del 2024. Está acusado por los delitos de rebelión, secuestro y homicidio calificado.