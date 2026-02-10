Gobierno declara de interés nacional realización de la ceremonia de Transmisión del Mando Supremo 2026

El Gobierno declaró de interés nacional la realización de las ceremonias de la Transmisión del Mando Supremo 2026 y eventos conexos que tendrán lugar en el próximo mes de julio.

A través de la Resolución Suprema N° 020-2026-RE, se precisa que el 28 de julio asumirá el cargo de presidente de la república quien resulte elegido en los comicios generales convocados.

Asimismo, el lunes 27 y el martes 28 de julio se llevarán a cabo las ceremonias de la Transmisión del Mando Supremo, correspondiendo a la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores, asumir el planeamiento, la organización y la conducción de las mismas.

“Las ceremonias de la Transmisión del Mando Supremo revisten una especial significación nacional, al constituir el acto oficial de mayor relevancia del Estado peruano, en el cual se formaliza solemnemente el cambio de titular de la Presidencia de la República, en presencia de las más altas autoridades nacionales, dignatarios extranjeros y el Cuerpo Diplomático acreditado en el país; circunstancia que convierte dicho acontecimiento en un espacio privilegiado de proyección internacional y de afirmación de los valores democráticos, la estabilidad política y la continuidad institucional del Perú ante la comunidad internacional”, refiere.

“En ese marco, dichas ceremonias configuran un escenario propicio para que el Gobierno que asumirá funciones a partir del 28 de julio de 2026 fortalezca los vínculos del Perú con la comunidad internacional, siendo indispensable asegurar la realización de actos de esta naturaleza, los cuales expresan la vigencia de los principios democráticos, el respeto a las normas que regulan el ejercicio del poder y la observancia de los usos y prácticas nacionales e internacionales”, agrega.

Declaran de interés nacional la Transmisión de Mando Supremo 2026. (Foto: El Peruano)

Cabe indicar que mediante otra resolución suprema, la N° 021-2026-RE, se constituyó la Comisión Ejecutiva encargada del planeamiento, organización y dirección de la Transmisión del Mando Supremo 2026.

Así, se nombró como coordinador general de dicha comisión a Eduardo Miguel Hilarión Pérez del Solar Marcenaro y como director operativo al director de Ceremonial del Estado, Enrique Augusto Noria Freyre.

Constituyen comisión ejecutiva encargada del planeamiento, organización y dirección de la Transmisión del Mando Supremo 2026. (Foto: El Peruano)

“La Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado efectuará en cada caso las coordinaciones con las autoridades competentes para la realización de la Transmisión del Mando Supremo 2026”, detalla.

Ambas resoluciones supremas fueron publicadas en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y llevan las firmas del presidente José Jerí y del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.