El Gobierno declaró en proceso de reorganización y modernización al Ministerio de Energía y Minas por un periodo de hasta 120 días calendario. El Decreto Supremo N°018-2026-EM oficializó esta medida para evaluar la situación administrativa y funcional de la entidad.

La reestructuración incluye al propio ministerio y a sus organismos adscritos como el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico y el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Las acciones contempladas en la norma utilizarán el presupuesto institucional existente sin solicitar recursos adicionales al Tesoro Público.

La evaluación del sector identificó retrasos en la ejecución de proyectos de electrificación rural e ineficiencias en trámites administrativos. Asimismo, las autoridades detectaron debilidades operativas en la atención de procedimientos ambientales y en la gestión de la conflictividad socioambiental.

El Ministerio de Energía y Minas entra en proceso de restructuración y tendrá avances dentro de 60 días.

El proceso tiene como objetivo principal eliminar duplicidades, superposiciones de funciones y vacíos de gobernanza dentro de la estructura institucional. De igual modo, la norma procura articular de forma eficiente las distintas unidades de organización con sus organismos descentralizados.

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto asumirá la elaboración del diagnóstico integral sobre los recursos humanos, procesos y presupuesto sectorial. Esta dependencia presentará un informe de avance sobre los hallazgos a los 60 días calendario de la publicación del decreto.

Al término del plazo de 120 días, la oficina técnica entregará un informe final con las propuestas de reforma organizacional requeridas. El documento legal llevó las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro Guillermo Shinno.

Sobre proceso de formalización minera

El considerando quinto de la norma vincula la reestructuración interna con los objetivos de la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal al 2030. La revisión busca adecuar la capacidad institucional del sector frente a los desafíos que exige la pequeña minería en el país.

A pesar de esa referencia estratégica, el decreto no incluye modificaciones operativas ni cambios en los registros del proceso de formalización minera. La medida limita su alcance al fortalecimiento de la gestión administrativa y la gobernanza interna del ministerio.