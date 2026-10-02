El Ministerio de Energía y Minas, liderado por Guillermo Shinno, entra en proceso de reorganización por cuatro meses. (Foto: Andina)
El Ministerio de Energía y Minas, liderado por Guillermo Shinno, entra en proceso de reorganización por cuatro meses. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno declaró en proceso de reorganización y modernización al Ministerio de Energía y Minas por un periodo de hasta 120 días calendario. El Decreto Supremo N°018-2026-EM oficializó esta medida para evaluar la situación administrativa y funcional de la entidad.

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