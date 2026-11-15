La medida dispone un periodo de 120 días calendario para la reorganización del Minjus. (Foto: gob.pe)
La medida dispone un periodo de 120 días calendario para la reorganización del Minjus. (Foto: gob.pe)
/ MANUEL MELGAR
Por Redacción EC

El Ejecutivo declaró en reorganización el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), mediante dos decretos supremos publicados este domingo 15 de noviembre en el diario oficial El Peruano.

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