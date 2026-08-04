Juan Falconí ocupó puestos como secretario general de PCM y luego jefe de Imagen de este sector en el 2025 y 2026. (Foto: PCM)
Juan Falconí ocupó puestos como secretario general de PCM y luego jefe de Imagen de este sector en el 2025 y 2026. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El Gobierno de Keiko Fujimori designó este martes a Juan Teodoro Falconi Gálvez como nuevo viceministro de Justicia, cargo que había ocupado a finales del 2017 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczysnki.

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