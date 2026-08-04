El Gobierno de Keiko Fujimori designó este martes a Juan Teodoro Falconi Gálvez como nuevo viceministro de Justicia, cargo que había ocupado a finales del 2017 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczysnki.

Falconi reemplaza a Shadia Elizabeth Valdez Tejada, quien presentó su renuncia y a quien se le dan las gracias por los servicios prestados al sector.

El nombramiento del nuevo viceministro de Justicia se formaliza a través de la Resolución Suprema N° 153-2026-JUS, publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano.

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La norma lleva la rúbrica de la mandataria y del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli Ruiz, quien se encuentra encargado del despacho de Justicia debido a la licencia temporal del titular de la cartera, Ernesto Álvarez Miranda.

Juan Falconí ocupó puestos como secretario general de PCM y luego jefe de Imagen de este sector en el 2025 y 2026.

La designación contó con el visado previo de la Oficina General de Recursos Humanos y de la Oficina General de Asesoría Jurídicadel sector Justicia.

El flamante viceministro es abogado con más de 20 años de experiencia en la administración pública. Ocupó ese mismo cargo en el 2017 durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, periodo en el que Enrique Mendoza Ramírez se desempeñaba como ministro de Justicia.

Además, Falconi Gálvez ejerció la presidencia de la Comisión de Gracias Presidenciales, organismo responsable de evaluar los expedientes de indultos y gracias humanitarias. Durante su gestión se aprobó el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori el 24 de diciembre del 2017.

También se desempeñó como secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros durante el 2025 y jefe de la Oficina de Prensa e Imagen Institucional también de la PCM en el 2026.